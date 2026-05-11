Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit în acest weekend, avându-i alături de poți cei dragi. De la eveniment nu a lipsit nici sora tenismenului, Andrada, care locuiește în America. Femeia a venit la București pentru a sărbători alături de familia sa și chiar le-a dus fetițelor artistei, Ella și Clara, câteva cadouri speciale.

Cine este Andrada Cornea, sora lui Victor Cornea

Andrada Cornea locuiește de mai mulți ani în America, iar de aproape 6 ani lucrează la NASA ca Inspector General.

Potrivit profilului ei de LinkedIn, sora lui Victor Cornea a mai lucrat ca contabil și auditor la diferite companii. Aceasta are un master, precum și un doctorat la Universitatea Wilmington.

Andrada Cornea nu putea lipsi de la cel mai important eveniment din viața fratelui ei, astfel că a venit la București unde a petrecut alături de Victor și Andreea Bălan.

Însă nu a venit cu mâna goală, ci le-a adus câteva cadouri speciale fetițelor artistei, Ella și Clara.

„Mereu ne aduce cadouri frumoase din America și de la NASA”, a spus Andreea Bălan în social media, unde le-a arătat-o fanilor ei și pe cumnata sa, cu care se pare că are o relație apropiată.

Andreea Bălan, emoționată de mesajul primit de la părinții lui Victor Cornea

Surprizele nu s-au oprit aici pentru Andreea Bălan și Victor Cornea. Cei doi au primit o felicitare din partea părinților jucătorului de tenis, care a emoționat-o până la lacrimi pe artistă.

„Felicitări, casă de granit! Sănătate, fericire și iubire infinită. Nu lăsați timpul să treacă pe lângă voi fără să dați sens fiecărei clipe petrecute împreună. Păstrați cu sfințenie sentimentele curate care v-au invadat sufletele, precum și scoica poartă în carapacea ei dură comoara perlei sale. Vă iubim! Mama și tata!”, le-au transmis aceștia.

Andreea Bălan și Victor Cornea, nuntă de vis pe malul lacului

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios duminică, 10 mai, pe ponton, pe malul lacului Buftea. Aceștia au sărbătorit alături de sute de invitați, printre numele mari aflându-se Andreea Bănică, Lora, Aurelian Temișan și Monica Davidescu.

Atmosfera a fost întreținută de 3 Sud Est, Flick Domnul Rimă, Nea Marin Barbu, Viorica și Ioniță din Clejani și chiar și de Andreea Bălan, care a urcat pe scenă și a cântat pentru invitații săi.

Valsul mirilor a fost unul special, cei doi dansând pe o piesă scrisă și compusă chiar de artistă, dedicată soțului ei. Alături de ei, pe ringul de dans, s-au aflat câteva balerine, care au completat peisajul.

Pe parcursul serii, Andreea Bălan a schimbat 4 rochii de mireasă, în timp ce Victor Cornea a schimbat și el costumul de două ori.

Sursă foto: Instagram

