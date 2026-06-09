Cristian Boureanu dă cărțile pe față după experiența Survivor: „A fost foarte greu, a fost tentația de a fi exclus!” Ce a dezvăluit despre colegii săi

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Cristian Boureanu (53 de ani) a scos la iveală detalii neașteptate din culisele show-ului Survivor România, mărturisind că începutul competiției a fost marcat de o puternică senzație de izolare. Pentru el, primele săptămâni în jungla din Republica Dominicană nu au însemnat doar adaptarea la lipsa hranei și la dormitul sub cerul liber, ci și o adevărată luptă pentru integrare, mai cu seamă că restul concurenților aveau pe jumătate vârsta lui.

Deși a părăsit emisiunea chiar înainte de marea finală, acesta s-a declarat mulțumit de parcursul său, mai ales că a demonstrat că poate ține pasul cu noua generație și s-a întors acasă cu o sumă considerabilă: 52.500 de euro.

Bariera dintre generații și frica de izolare din Republica Dominicană

Pentru Cristian Boureanu, primele săptămâni în junglă nu au însemnat doar acomodarea cu lipsa hranei sau cu dormitul sub cerul liber, ci și o adevărată barieră generațională. Ajuns într-o echipă formată în mare parte din concurenți mult mai tineri, care aveau pe jumătate vârsta lui, fostul politician a simțit din plin reticența colegilor săi.

„Mi-a fost greu prima lună, pentru că eu eram singurul din altă generație și până când oamenii au început să îl cunoască pe Cristian Boureanu omul, nu ce văzuseră ei pe la televizor și atunci a fost foarte greu și fiind și din afara generației lor, a fost tentația de a fi exclus. După lună, lucrurile s-au aranjat și plus partea sportivă la mine”, a mărturisit fostul deputat, potrivit cancan.ro, explicând că a fost nevoie de timp pentru ca ceilalți să îi descopere adevărata personalitate.

Lupta pe traseu cu tineri de 19 ani și respectul pentru marii sportivi

După ce momentele inițiale de neîncredere au fost depășite, Cristian Boureanu a demonstrat că poate ține pasul cu noua generație în ciuda tuturor vicisitudinilor de pe traseu. Acesta a trebuit să concureze direct cu tineri aflați la vârsta ideală pentru performanță fizică, dar și cu sportivi de performanță.

Fostul concurent a vorbit cu mult umor, dar și cu respect, despre nivelul ridicat de pregătire al colegilor săi din Republica Dominicană: „Să concurez cu oameni de 22 de ani sau de 19 ani… Gabi e sportiv, Adi e sportiv. Lucian are 43, Iron Man, omul se antrenează șapte ore. Eu nu cred că fac șapte ore… Poate într-o lună, dacă pun și yoga”.

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Alianțele bazate pe onoare: „Te uiți în ochi și ai o înțelegere”

Unul dintre momentele cheie ale parcursului său a fost atingerea etapei de unificare, un obiectiv extrem de important pentru parcursul oricărui concurent. În această fază a competiției, Cristian Boureanu a reușit să își găsească aliați de încredere, mărturisind că s-a înțeles cel mai bine cu fostul fotbalist Gabi Tamaș și cu Patricia Vizitiu.

Relația cu aceștia s-a bazat pe maturitate și pe reguli nescrise, dar sfinte în contextul unui joc plin de strategii culise. „A însemnat foarte mult să ajung la unificare. Aici a contat și parteneriatul și strategia alături de Gabi, de Patricia, oameni de generația mea și oameni cu o experiență de viață foarte mare, oameni cu care nu trebuie să discuți de multe ori. Te uiți în ochi și ai o înțelegere, înțelegerea se respectă. Nu e vorba de mari strategii”, a concluzionat Cristian Boureanu, arătând că onestitatea a fost cea mai bună armă a sa în momentele grele.

Foto – Facebook / Instagram

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