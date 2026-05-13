Marian Godină, adevărul despre relația cu Cristian Boureanu la Survivor România 2026: „La televizor observ că nu s-a văzut lucrul acesta”

Marian Godină a dezvăluit detalii surprinzătoare despre relația dintre el și Cristian Boureanu, la Survivor România 2026. Invitat la Știrile Antena Stars, acesta a spus ce nu s-a văzut la televizor.

Marian Godină, adevărul despre relația cu Cristian Boureanu la Survivor România 2026

Marian Godină, fost concurent la Survivor România 2026, a surprins cu declarații neașteptate despre Cristian Boureanu, fostul lui coleg. Deși la prima vedere păreau să aibă personalități complet diferite, realitatea din Republica Dominicană a fost cu totul alta. La Știrile Antena Stars, polițistul-blogger a vorbit deschis despre relația dintre el și Boureanu.

„Cristi Boureanu, deși la televizor observ că nu s-a văzut lucrul acesta, paradoxal noi doi ne-am înțeles foarte bine acolo. E unul dintre oamenii care mi-au plăcut cel mai mult de acolo. Inteligența lui e de admirat, e foarte inteligent. Nu mă așteptam să mă înțeleg cu el. Ba din contră, mă așteptam să îmi fie greu să stau lângă el, dar s-a dovedit a fi unul dintre cei mai faini de acolo pentru mine. Mi-a plăcut la el că îl puteam înțepa, dar știam că peste câteva minute el nu mai avea o problemă, râdeam împreună”, a mărturisit Marian Godină, citat de Spynews.

Cele mai mari provocări pentru Marian Godină la Survivor România 2026

Această prietenie neașteptată s-a născut în ciuda presiunii competiției, iar Godină nu s-a ferit să recunoască faptul că Boureanu a fost una dintre surprizele plăcute ale experienței din Dominicană. Într-un mediu marcat de lipsuri și tensiuni, cei doi au demonstrat că prietenia poate înflori în cele mai neașteptate condiții.

Marian Godină a povestit și despre dificultățile întâmpinate în timpul show-ului. „La Survivor am fost fix așa cum sunt eu, nu am încercat să cosmetizez nimic, de aceea am și făcut greșeli uneori. Am trăit experiența completă, am fost singurul concurent care nu a vorbit niciodată acasă și singurul care nu a avut ocazia să se tundă, bărbierească sau să se aranjeze. Am stat atâtea zile în exil, singur, doar eu cu gândurile mele. A fost și asta o experiență extraordinară pentru mine”, a mai spus el.

Deși a părăsit competiția după un duel cu Gabi Tamaș, Marian Godină a considerat că participarea la Survivor România 2026 i-a oferit lecții valoroase despre viață și despre capacitatea de a găsi conexiuni autentice chiar și în cele mai dificile momente.

Printre lipsurile resimțite, el a enumerat lucruri simple precum haine curate, produse de igienă sau posibilitatea de a-și suna soția și familia. Totuși, aceste provocări l-au ajutat să se descopere și să aprecieze mai mult ceea ce are.

Foto: Captură YouTube Antena Stars

