Decizia luată de Cristina Cioran după ce și-a dus fiica la închisoare să-și viziteze tatăl. „Nu există și nu va mai exista ‘noi doi’ niciodată!” Cum e viața actriței acum

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Viața Cristinei Cioran a trecut prin schimbări majore în ultima perioadă, iar cunoscuta actriță a decis să vorbească deschis despre provocările pe care le întâmpină. Mutată în orașul natal, Constanța, unde beneficiază de sprijinul permanent al mamei sale, vedeta își crește cei doi copii, pe Ema și pe Max. Într-un interviu recent, ea a dezvăluit cum gestionează rolul dublu de mamă și tată, dar și motivele pentru care a ales să rupă definitiv orice legătură cu fostul ei partener, aflat în prezent în spatele gratiilor.

Cum își crește copiii și ce diferențe sunt între Ema și Max

Dincolo de orice greutate, prioritatea absolută a Cristinei Cioran rămâne fericirea celor două minuni din viața ei. Actrița recunoaște că abordează maternitatea într-un mod relaxat și încearcă să le ofere micuților o copilărie cât mai frumoasă, bazată pe sentimente curate și libertate.

„Mămica Cristina este fără stres, fără multe limite, cu câteva reguli clare, în rest cu iubire. Ce diferiți sunt copiii, nu-i așa? Ce diferiți suntem noi în funcție de copil și de moment, nu-i așa? M-am rugat la Doamne Doamne mult timp să am copii și să am cel puțin doi, să simt maternitatea. Să simt momentsle dulci că nu mă interesează momentele grele. Dacă Ema era o delicată, Max este un tăuraș. Ieri m-am trezit că era pe masă, mânca ceva liniștit…”, a povestit actrița pentru cancan.ro.

Deși sunt încă mici și dinamica dintre ei implică uneori mici rivalități sau gelozii, legătura dintre frați este una profundă. Cristina a explicat că o mai testează pe fiica ei, Ema, întrebând-o în glumă dacă vrea să îl dea pe fratele mai mic, însă fetița refuză categoric, manifestându-și instinctul de protecție. Totuși, actrița adaugă că micile conflicte nu lipsesc, dar fac parte din farmecul vârstei: „Îl iubește și îl protejează, dar când nu mă uit îl mai și altoiește, îi mai pune o piedică… știi tu. Dar asta este copilăria lor! Max este leșinat după ea, o privește într-un fel, de neimaginat! Cu nostalgie, cu ochii fericiți. O strigă, o caută! E surioara lui. Dar și el are câteva gelozii, îi țineam în brațe într-o zi și a dat o la o parte pe Ema! Gelos!”.

Deși se bucură din plin de fiecare moment petrecut alături de copii și are sprijinul necondiționat al propriei mame, Cristina Cioran poartă în suflet un mare regret legat de structura familiei sale. Actrița a mărturisit că și-a dorit ca micuții să crească având ambii părinți alături și că resimte puternic această absență.

Citeşte și: A fost pe culmile succesului în anii ’70, iar acum duce o viață retrasă. Apariția spectaculoasă a unei actrițe de top pe care nu ai mai văzut-o de ani buni

Citeşte şi: Cristina Cioran, reacție dură la adresa criticilor: „Mi se pare nedrept! Nu mai tac! Nu mai las lucrurile așa!” De ce a răbufnit actrița

Citeşte şi: Cristina Cioran, dezvăluiri despre viața personală: „Când mami e fericită, toată casa e liniștită! Mami mai iese, mai petrece!” Ce planuri are pentru această vară

Cel mai dificil aspect în acest moment este conștientizarea faptului că trecutul nu mai poate fi modificat. Artista a explicat că și-a dorit de la bun început ca puișorii ei să aibă ambii părinți aproape, completând cu tristețe: „eu simt că-mi lipsește o mâna sau că mai era ceva”.

Adevărul despre vizita la penitenciar și mesajul transmis fiicei sale

O altă provocare uriașă a fost gestionarea situației sensibile în care se află tatăl copiilor, Alex Dobrescu, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare. Cristina Cioran a considerat că este de datoria ei ca Ema să își vadă tatăl, așa că a organizat o vizită la penitenciar, unde cei doi s-au putut strânge în brațe.

Momentul de după plecare a fost cel în care actrița a trebuit să îi ofere fetiței explicațiile necesare, adaptate vârstei ei, pentru a o proteja din punct de vedere emoțional: „Am luat o decizie foarte importantă acum ceva timp, am decis că Ema trebuie să-l viziteze și să afle adevărul. Și l-am vizitat, au vorbit, s-au îmbrățișat. După ce am plecat i-am explicat unde este tatăl ei și ce s-a întâmplat, i-am explicat că va dura până se vor mai revedea, niște ani, am asigurat-o că tatăl ei o iubește mult și aia e!”.

Separarea este definitivă: „Nu mai comunicăm deloc”

În ciuda faptului că a încercat să păstreze o decență publică și să nu ofere detalii care l-ar putea pune într-o lumină nefavorabilă pe fostul ei partener, Cristina Cioran a dorit să pună punct speculațiilor. Vedeta a anunțat ferm că din partea ei nu mai există nicio cale de întoarcere și că relația lor s-a încheiat definitiv.

Comunicarea dintre cei doi a fost sistată complet, iar actrița are conștiința împăcată că a făcut tot ce a depins de ea pentru a-l sprijini atunci când a avut posibilitatea. „Nu mai comunicăm deloc de ceva vreme. După ce-și va termina pedeapsa, dacă va dori, poate vedea copiii și poate încerca să stabilească o relație cu ei. Fără scandal, fără prosteală, fără vrăjeală. Dacă va dori, le poate fi tată. Deși sunt sigură că va avea alte priorități când va ieși din pușcărie!”, a declarat ea actrița pentru aceeași sursă.

Pentru a elimina orice neînțelegere legată de atitudinea ei binevoitoare din spațiul public, Cristina a ținut să specifice clar natura sentimentelor sale actuale: „Pentru clarificare: nu-mi reproșez nimic, am încercat să-l salvez, să-l ajut, să-l susțin, să-i fiu alături la greu! Am făcut tot ce se putea face! Dacă eu am decis să nu mai vorbesc despre și să nu-l jignesc, rănesc și așa mai departe pentru că se află într-o situație vulnerabilă, pentru că m-a rugat să nu-l vorbesc de rău, pentru că am decis să îi dau curaj public, pentru că-mi imaginez că nu îi este ușor, pentru că îmi pare rău de el, asta nu înseamnă că avem o relație de altă natură decât cea de foști! Nu există și nu va mai exista noi doi niciodată! Observă că încă încerc să păstrez o elegantă! Forțată!”.

Foto – Facebook / Instagram

Urmărește-ne pe Google News