Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Cristina Cioran a decis să nu mai ignore valul de prejudecăți care o vizează în mediul online. Actrița, mamă a doi copii de care este extrem de mândră, a devenit recent ținta unor atacuri virulente din partea unor internauți care i-au contestat dreptul și oportunitatea de a aduce pe lume un copil la o vârstă considerată de unii „înaintată”.

Sătulă de comentariile care îi vizează statutul de părinte și alegerile personale, a ales să ia atitudine public, taxând dur lipsa de solidaritate și mentalitățile învechite care încă persistă în societate.

Dreptul de a fi mamă nu are termen de expirare

Reacția Cristinei Cioran a venit imediat după ce o urmăritoare a catalogat drept nepotrivită decizia ei de a avea copii după pragul de 40 de ani. Actrița a subliniat că maternitatea este un parcurs personal și că nicio femeie nu ar trebui să se simtă vinovată sau blamată pentru momentul în care alege să dea viață, indiferent de cifrele din buletin. Aceasta s-a arătat contrariată de ușurința cu care oamenii necunoscuți emit sentințe asupra vieților altora.

„Este rușinos pentru o femeie de o vârstă, nu știu, considerabilă, de vârsta unei bunici, să vorbească așa despre o persoană pe care nu o cunoaște. Sau să considere faptul că dreptul unei femei de a fi mamă este condiționat de vârstă. Nu ar trebui să privim, nu știu, cu ochi mai puțin frumoși o mamă care este trecută de 40 de ani, o mamă trecută de 30 de ani sau de 20 de ani. Nu știu de ce trebuie blamate femeile de către femei, pentru că femeile sunt blamate, de cele mai multe ori, tot de către femei”, a declarat Cristina Cioran pentru spynews.ro, evidențiind o problemă sistemică a lipsei de susținere între reprezentantele aceluiași sex.

Analizând contextul social actual, vedeta a punctat faptul că, deși ne aflăm în anul 2026, presiunea pusă pe umerii femeilor este la fel de sufocantă. În opinia sa, criticile apar indiferent de scenariul de viață ales, transformând orice decizie într-un motiv de polemică publică. Cristina a observat că nicio categorie nu scapă de lupa severă a „instanțelor” de pe rețelele de socializare, fie că este vorba despre mame tinere sau despre femei care nu pot sau nu doresc să aibă copii.

„Faptul că alegem să facem copii trebuie să fie admirat, nu blamat. Dacă o femeie alege să facă copii și face, societatea nu ar trebui să o blameze sau să o descurajeze sau să o privească diferit. Dar să știți că este blamată și femeia care nu are copii, că poate nu poate din punct de vedere al sănătății sau nu își dorește, este blamată și acea femeie. Dar este blamată și cea care face, dar are o vârstă. Și cele care fac foarte tinere”, a adăugat actrița, subliniind absurditatea acestor standarde duble.

Expunerea publică a „haterilor”: Noua strategie de apărare

Decizia finală a Cristinei Cioran marchează o schimbare de paradigmă în modul în care vedetele aleg să gestioneze agresiunea online. Vedeta a anunțat că nu va mai permite ca spațiul său virtual să fie un loc de refulare pentru persoanele ranchiunoase. Pentru a stopa acest fenomen, ea a promis că va începe să facă publice identitățile și mesajele celor care o insultă, considerând că doar prin expunere aceștia vor înțelege greutatea cuvintelor aruncate cu ușurință.

„Din păcate, în 2026, femeia este atât de hulită și este atât de împinsă către marginea societății, și mi se pare nedrept, pentru că mama, femeia, este nucleul unei familii. Ar trebui să prețuim mai mult femeile, nicidecum să le împingem către margine. Românului îi place foarte mult să comenteze, românul știe orice, are răspuns la orice. Judecăm prea mult și prea des. Nu mai tac, îi voi posta și eu pe cei care îmi spun răutăți, nu mai las lucrurile așa, să vadă și ei cum este”, a conchis Cristina Cioran, hotărâtă să lupte pentru demnitatea ei și a tuturor femeilor care se află în situații similare.

Foto – Facebook / Instagram

Urmărește-ne pe Google News