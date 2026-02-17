Cristina Cioran, în lacrimi după ce a văzut interviul cu Alex Dobrescu din închisoare: „Încă îl iubesc”. De ce este bărbatul încarcerat

Cristina Cioran a cedat emoțiilor în direct, la Spynews TV, vizionând interviul din penitenciar al lui Alex Dobrescu, tatăl celor doi copii ai săi. Vedeta recunoaște că încă îl iubește și speră la un viitor în care acesta să fie implicat în creșterea copiilor lor.

Cristina Cioran, în lacrimi după ce a văzut interviul cu Alex Dobrescu din închisoare

Cristina Cioran trece printr-o perioadă delicată, dar nu își pierde speranța. Vedeta a mărturisit, la Spynews TV, că încă îl iubește pe Alex Dobrescu, tatăl copiilor ei, aflat în penitenciar, și își dorește ca acesta să fie implicat în viața micuților.

Relația dintre Cristina și Alex a fost marcată de momente frumoase, dar și de provocări. Din iubirea lor au rezultat doi copii, o fetiță și un băiețel, Ema și Max. În cadrul interviului, Cristina a vorbit cu sinceritate despre sentimentele pe care încă le are pentru Alex și despre dorința ei ca cei mici să crească având alături atât o mamă, cât și un tată.

„Nimeni nu a vrut să fim în situația asta, nimeni. Eu încerc în fiecare zi să depășesc partea negativă, să depășesc durerea asta care a existat și va exista. Și da, dragostea nu trece. Și da, o spun cu gura mare, eu încă îl iubesc pe Alex. Și-i mulțumesc că mi-a făcut acești copii. Și mă bucur că am copiii sănătoși, frumoși și buni. Dar vreau să se termine odată pentru totdeauna. Și să văd că mergem mai departe. Că are un plan de viitor, că are un plan pentru noi, pentru copiii lui”, a declarat vedeta, emoționată, în emisiunea Spynews TV.

Alex Dobrescu se află în închisoare pentru trafic de droguri de mare risc.

„Nu știu dacă vom mai fi împreună, dar vreau copiii noștri să aibă și mamă și tată”

Cristina a recunoscut că a fost greu să-l vadă pe Alex în ipostaza vulnerabilă de a fi încarcerat, dar și să audă cuvintele „penitenciar” sau „închisoare” rostite de el. Cu toate acestea, vedeta îl admiră pentru optimismul său și își dorește ca acesta să păstreze o atitudine pozitivă, atât pentru binele lui, cât și pentru cel al copiilor.

„Aceste cuvinte, «penitenciar, închisoare», să le aud spuse din gura lui sau să le citesc, mi-e greu. Pentru că nu doresc nimănui. Și dacă el nu a vrut să arate cu adevărat ce simte, este pentru că… Na, e bărbat și probabil că nu vrea să se pună în situația asta, dar nu-i este bine. Da, e un tip pozitiv, are o stare bună și mă bucur că-l văd într-o stare bună”, a mai spus Cristina.

Deși relația lor a fost pusă la încercare, Cristina este hotărâtă să depășească momentele dificile și să se concentreze pe viitorul copiilor. Ea își dorește ca Alex să revină acasă cu un plan concret pentru creșterea și educația celor mici, pentru ca aceștia să simtă iubirea ambilor părinți.

„Nu știu dacă vom mai fi împreună, dar vreau copiii noștri să aibă și mamă și tată. Pentru că merită. Este dreptul lor. Să fim împreună pentru ei. Aștept să vină cu planul ăla de viitor. Să vedem ce are de gând să facă”, a afirmat Cristina, cu speranță.

