Alex Dobrescu, dezvăluiri neașteptate din spatele gratiilor: „Copilul nu a fost conceput când aveam brățara la picior!” Ce spune despre Cristina Cioran

Alex Dobrescu a făcut o serie de declarații din spatele gratiilor, dezvăluind detalii sensibile despre relația complicată cu Cristina Cioran, despre momentul în care a fost conceput fiul lor și despre dorul care îl apasă departe de cei doi copii. În timp ce el își ispășește pedeapsa de patru ani pentru trafic de droguri, Cristina a organizat singură aniversarea de un an a lui Max, iar tatăl a fost prezent doar prin telefon.

Situația tensionată dintre Cristina Cioran și Alex Dobrescu

Relația dintre Cristina Cioran și Alex Dobrescu a fost marcată de scandaluri, despărțiri, împăcări și un ordin de protecție emis împotriva lui. În tot acest haos, Dobrescu a susținut că vedeta era însărcinată, lucru negat inițial, dar confirmat ulterior. Din penitenciar, el a ținut să clarifice momentul conceperii copilului și să respingă acuzațiile că ar fi încălcat ordinul de protecție.

„Copilul nu a fost conceput când aveam brățara la picior. Nu folosiți algoritmii care trebuie. Noi eram în relații bune și când aveam brățara la picior”, a explicat el pentru Spynews, insistând că sarcina a apărut înainte de emiterea ordinului provizoriu.

„Noi am fost bine, mai puțin o săptămână sau două, când au fost niște înțelegeri din cauza unor poze apărute în presă. Copilul a fost conceput înainte de ordinul de protecție provizoriu. Nu cu mult, atunci” – a adăugat Dobrescu.

Dobrescu a descris perioada respectivă ca fiind una extrem de încărcată emoțional, marcată de certuri, apariții în presă și pierderi personale. „A fost decesul mamei, a murit mama, a rămas Cristina însărcinată, au apărut pozele în presă și ne-am certat, a venit ordinul de protecție”, a spus el, subliniind că evenimentele s-au succedat rapid și haotic.

În tot acest timp, susține că nu a încălcat nicio restricție legală: „Nu am încălcat niciodată ordinul de protecție având brățară la picior.”

Dorul de copii, cea mai grea pedeapsă

Condamnarea a venit la scurt timp după nașterea lui Max, iar Dobrescu nu a apucat să petreacă prea mult timp nici cu el, nici cu Ema. Din închisoare, recunoaște că distanța față de copii este cel mai dureros aspect al detenției.

„Nu am putut să fiu fizic lângă ei la acest eveniment fericit, dar vor urma alte sute de evenimente unde cu siguranță voi fi lângă ei”, a spus el, referindu-se la aniversarea fiului său. „Sunt departe de copii, dar știu că vine o perioadă în care voi fi lângă ei. Lupt în fiecare zi” – a adăugat el.

Citeşte şi: Max, fiul Cristinei Cioran, a împlinit un an. Ce a făcut Alex Dobrescu de ziua băiatului. „Asta a fost!”

Citeşte şi: Cristina Cioran, decizie surprinzătoare în relația cu Alex Dobrescu. „M-am rugat la Dumnezeu să îmi dea un semn!” Ce a decis în privința tatălui copiilor ei

Citeşte şi: Cristina Cioran a spus ce face Alex Dobrescu în închisoare: „E băiat deștept”. Cum își vede copiii din spatele gratiilor

Citeşte şi: Ce le-a spus Cristina Cioran copiilor săi despre tatăl lor. Alex Dobrescu este la închisoare: „Mă întreabă zilnic”

Lecțiile dure învățate în spatele gratiilor

Dobrescu admite că detenția l-a obligat să reflecteze la alegerile sale și la consecințele lor. „Nu aș fi vrut să fiu departe de copiii mei, sunt lucruri pe care nu pot să le întorc, sunt alegeri pe care le-am făcut și nu pot să mă dezic de ele în momentul acesta”, a declarat el.

În același timp, promite că va fi mai atent în viitor: „Sunt convins că o să fiu foarte atent și selectiv la gândurile pe care o să le am, la alegerile pe care le voi face și la faptele care vor deriva din ele, astfel încât să fiu alături pentru totdeauna de oamenii care mă iubesc și care îmi poartă de grijă.”

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News