Ce le-a spus Cristina Cioran copiilor săi despre tatăl lor. Alex Dobrescu este la închisoare: „Mă întreabă zilnic”

Amelia Matei
.

Cristina Cioran a vorbit despre situația lui Alex Dobrescu, fostul ei iubit și tatăl copiilor ei. Acesta este condamnat la închisoare, însă copiii lui nu știu acest lucru, iar actrița a mărturisit că fiica ei îl așteaptă zilnic pe tatăl ei să se întoarcă acasă.

Cristina Cioran, despre tatăl copiilor ei condamnat la închisoare

Cristina Cioran a vorbit deschis despre situația delicată din familia ei, după ce Alex Dobrescu, tatăl copiilor săi, a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare. Actrița a vorbit despre felul în care a decis să își protejeze copiii de această dramă.

Ea a mărturisit că Ema, fiica ei, nu știe adevărul despre absența tatălui său și că a preferat să îi ascundă adevărul, deși micuța întreabă zilnic când se întoarce tatăl ei.

Cristina Cioran are doi copii cu Alex Dobrescu. Cei doi au avut o relație cu suișuri și coborâșuri în ultimul an, iar acesta a lipsit mult timp viața fiicei lor, Ema.

În februarie 2025, actrița l-a născut pe Max, cel de-al doilea copil, iar Alex nu a reușit să stea prea mult timp cu acesta, pentru că a fost arestat preventiv și ulterior condamnat.

Ca mamă grijulie, Cristina Cioran a decis să își protejeze copiii. Max este prea mic pentru a înțelege situația, iar pentru Ema, mama ei a decis să nu îi spună adevărul despre unde se află tatăl ei.

Cu toate că micuța simte din plin lipsa tatălui și își întreaba mama în fiecare zi unde este și când se întoarce, actrița a decis că e mai bine ca ea să nu știe unde se află tatăl ei.

„Ema nu știe unde este tatăl ei acum. Deși mă întreabă zilnic: Când vine acasă, dar o să mai vină, da?. Poate să zică oricine orice de acasă, oamenii să comenteze și să mă supracomenteze, ei nu trăiesc în casa mea, ei nu trăiesc cu copilul meu și nu o să înțeleagă niciodată ce simte copilul meu”, a declarat Cristina Cioran în podcastul lui Jorge.

Nu vrea să se mai împace cu Alex Dobrescu

Cristina Cioran este o mamă singură și spune că își dorește ca Alex Dobrescu să rămână prezent în viața copiilor lui și să construiască o relație frumoasă cu ei. Cu toate acestea, actrița spune că nu mai e loc de împăcare între ei doi, deși recunoaște că îi este dor de cuplul pe care îl formau.

„Mie mi-e dor de noi doi cum eram, când ne iubeam! Nu, pentru că rănile dor. Se vindecă, dar rămân cicatrici”, a mai spus Cristina Cioran.

