Ce le-a spus Cristina Cioran copiilor săi despre tatăl lor. Alex Dobrescu este la închisoare: „Mă întreabă zilnic”

Cristina Cioran a vorbit despre situația lui Alex Dobrescu, fostul ei iubit și tatăl copiilor ei. Acesta este condamnat la închisoare, însă copiii lui nu știu acest lucru, iar actrița a mărturisit că fiica ei îl așteaptă zilnic pe tatăl ei să se întoarcă acasă.
Cristina Cioran, despre tatăl copiilor ei condamnat la închisoare
Cristina Cioran a vorbit deschis despre situația delicată din familia ei, după ce Alex Dobrescu, tatăl copiilor săi, a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare. Actrița a vorbit despre felul în care a decis să își protejeze copiii de această dramă.
„Ema nu știe unde este tatăl ei acum. Deși mă întreabă zilnic: Când vine acasă, dar o să mai vină, da?. Poate să zică oricine orice de acasă, oamenii să comenteze și să mă supracomenteze, ei nu trăiesc în casa mea, ei nu trăiesc cu copilul meu și nu o să înțeleagă niciodată ce simte copilul meu”, a declarat Cristina Cioran în podcastul lui Jorge.
Nu vrea să se mai împace cu Alex Dobrescu
Cristina Cioran este o mamă singură și spune că își dorește ca Alex Dobrescu să rămână prezent în viața copiilor lui și să construiască o relație frumoasă cu ei. Cu toate acestea, actrița spune că nu mai e loc de împăcare între ei doi, deși recunoaște că îi este dor de cuplul pe care îl formau.