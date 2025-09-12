Reacția Cristinei Cioran după condamnarea lui Alex Dobrescu. „Da, am văzut și eu știrile!” Ce spune despre situația tatălui copiilor ei

După ce Alex Dobrescu, tatăl copiilor Cristinei Cioran, a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru trafic de droguri de mare risc, vedeta a făcut primele declarații publice. Cu o atitudine reținută, dar fermă, Cristina a transmis că nu dorește să comenteze decizia instanței și că prioritatea sa rămâne creșterea celor doi copii.

Reacția Cristinei Cioran după condamnarea lui Dobrescu

Alex Dobrescu a fost arestat preventiv în primăvara anului trecut, la scurt timp după ce devenise tată pentru a doua oară. Numele său a fost implicat într-un dosar de trafic intern de droguri de mare risc, iar după aproape un an de cercetări și proceduri judiciare, instanța a decis condamnarea sa la patru ani de închisoare. Sentința a fost un șoc pentru apropiați, dar mai ales pentru Cristina Cioran, care s-a văzut nevoită să gestioneze singură responsabilitatea parentală.

Într-o declarație oferită presei, Cristina Cioran a ales să nu intre în detalii legate de dosar sau de relația cu Alex Dobrescu. „Da, am văzut și eu știrile. It is what it is! Nu am ce să comentez! Mă concentrez pe copii, pe ce am eu de făcut și vedem ce o mai fi!”, a spus vedeta, potrivit Spynews.

Decizia de condamnare a lui Alex Dobrescu nu e definitivă

Alex Dobrescu, tatăl copiilor Cristinei Cioran, a fost condamnat pe 10 septembrie 2025 de Tribunalul București la patru ani de închisoare cu executare pentru săvârșirea infracțiunii de „trafic intern de droguri de mare risc” în formă continuată și în stare de recidivă postexecutorie.

Arestarea preventivă a avut loc în martie 2025, la scurt timp după nașterea fiului său, Max. În urma anchetei, autoritățile au confiscat mai multe bunuri folosite în activitatea infracțională, precum și suma de 4.900 lei obținută din vânzarea de cocaină și MDMA.

Instanța a impus și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau de a ocupa funcții care implică exercițiul autorității de stat, pentru o perioadă de 3 ani.

În motivarea instanței se precizează: „Condamnă pe inculpatul DOBRESCU ALEXANDRU la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic intern de droguri de mare risc în formă continuată și în stare de recidivă postexecutorie”.

Decizia nu este definitivă, iar Dobrescu are dreptul de a formula contestație. Până la o hotărâre finală, el rămâne în arest preventiv.

