  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Alex Dobrescu, condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare risc. Decizia judecătorilor

Alex Dobrescu, condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare risc. Decizia judecătorilor

Alex Dobrescu, condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare risc. Decizia judecătorilor
Raluca Vițu
.  Actualizat 11.09.2025, 12:45

Alex Dobrescu, fostul partener al Cristinei Cioran, a fost condamnat pe 10 septembrie 2025 de Tribunalul București la patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare risc. Sentința vine după o anchetă extinsă, luni de arest preventiv și un proces intens mediatizat care a captat atenția publicului din România.

Deși decizia instanței nu este definitivă

Dobrescu va rămâne în arest până la soluționarea unei eventuale contestații.

Potrivit anchetatorilor, Alex Dobrescu ar fi fost implicat într-o rețea de trafic intern de droguri, în special cocaină și comprimate de MDMA. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul său, autoritățile au descoperit 20 de pastile de ecstasy, un grinder cu urme de substanță și alte obiecte care indică o activitate infracțională susținută. Suma de 4.900 lei, obținută din vânzarea substanțelor interzise, a fost confiscată, iar Dobrescu a fost obligat să achite și cheltuieli judiciare în valoare de 7.000 lei.

Decizia instanței nu este definitivă, iar avocatul lui Dobrescu are posibilitatea de a contesta hotărârea. Cu toate acestea, probele adunate de DIICOT – Structura Centrală, inclusiv capturile de droguri și înregistrările operative, par să fi cântărit greu în verdictul magistraților.

„Trebuie să fac o mărturisire”. Cătălin Scărlătescu, mesaj neașteptat după ce toată lumea a aflat că s-a despărțit de fosta iubită, Doina Teodoru, și și-a petrecut vara în compania unei tinere blonde. Ce a spus acum celebrul bucătar
„Trebuie să fac o mărturisire”. Cătălin Scărlătescu, mesaj neașteptat după ce toată lumea a aflat că s-a despărțit de fosta iubită, Doina Teodoru, și și-a petrecut vara în compania unei tinere blonde. Ce a spus acum celebrul bucătar
Recomandarea zilei

„(…) condamnă pe inculpatul DOBRESCU ALEXANDRU la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ,,trafic intern de droguri de mare risc” în formă continuată și în stare de recidivă postexecutorie. In baza art. 67 alin. (2) din Codul penal aplică inculpatului DOBRESCU ALEXANDRU pe lângă pedeapsa principală şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) din Codul penal, pe o perioada de 3 (trei) ani, care se calculează conform art. 68 alin. (1) lit. c) din Codul penal.

În baza art. 65 alin. (1) din Codul penal, aplică inculpatului DOBRESCU ALEXANDRU pe lângă pe lângă pedeapsa principală şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) din Codul penal, care se execută, conform art. 65 alin. (3) din Codul penal, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa închisorii a fost executată sau considerată ca executată” – se arată în decizia instanței, potrivit Libertatea.

La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un bărbat de 63 de ani. După valul de critici la adresa Cabiriei, marea actriță a reacționat dur. Ce mesaj le-a transmis tuturor celor care îi judecă fata
La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un bărbat de 63 de ani. După valul de critici la adresa Cabiriei, marea actriță a reacționat dur. Ce mesaj le-a transmis tuturor celor care îi judecă fata
Recomandarea zilei
Cristina Cioran şi Alex DobrescuIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 7)

Cristina Cioran, afectată de scandalul public

Cristina Cioran, mama copiilor lui Alex Dobrescu, a fost profund marcată de evoluția acestui caz. Într-un interviu acordat în luna martie, vedeta a mărturisit că vestea arestării a fost o lovitură neașteptată: „Sunt sentimental depășită de situație. Nu m-am gândit niciodată că voi trece prin așa ceva. Totul a venit pe nepregătite și m-a afectat profund, mai ales pentru că avem doi copii împreună”.

Relația dintre Alex Dobrescu și Cristina Cioran a fost una intensă și plină de suișuri și coborâșuri, reflectată adesea în spațiul public. Cei doi au format un cuplu vizibil în showbizul românesc, iar împreună au devenit părinții a doi copii: o fetiță, Ema, și un băiețel, Max-Ioan, născut în februarie 2025.

Citeşte şi: Lovitură dură pentru Cristina Cioran. Iubitul ei, Alex Dobrescu, va rămâne în continuare în spatele gratiilor

Citeşte şi: Cristina Cioran, apariție surprinzătoare în costum de baie, la câteva luni după naștere. Fotografia care a stârnit un val de reacții. „Ce bine arăți!”

Citeşte şi: Cristina Cioran și-a creștinat fiul. Max-Ioan a fost botezat de ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, în catedrala din Constanța. Alex Dobrescu, marele absent de la eveniment. „Au fost câteva clipe grele!”

Deși au avut momente de apropiere și chiar au discutat despre împăcare după nașterea celui de-al doilea copil, relația lor a fost marcată de conflicte serioase. Cristina Cioran a obținut un ordin de protecție împotriva lui Alex Dobrescu, acuzându-l de abuz verbal și fizic, precum și de implicare în activități ilegale. Ordinul a fost valabil timp de 10 luni, iar în ciuda restricțiilor, Cristina a rămas însărcinată din nou cu Alex, ceea ce a stârnit reacții și controverse în presă.

În martie 2025, Alex Dobrescu a fost arestat preventiv pentru trafic de droguri de mare risc. Din cauza acestei condamnări, el nu a putut fi prezent la botezul fiului său, Max, eveniment care a avut loc la Constanța și a fost oficiat de ÎPS Teodosie16. Cristina a descris momentul ca fiind emoționant, dar și dureros: „Au fost câteva clipe grele, pentru că atunci când au fost strigați părinții… am fost doar eu”.

Foto – Facebook

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Printesa si broscoiul - Ediția nr. 17 (Poveşti de aur ) Printesa si broscoiul - Ediția nr. 17 (Poveşti de aur ) 21.13 RON Cumpără acum
Aladin - Ediția nr. 16 (Poveşti de aur ) Aladin - Ediția nr. 16 (Poveşti de aur ) 21.13 RON Cumpără acum
Ediția nr. 29 - Irlanda (Țările Lumii) Ediția nr. 29 - Irlanda (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum
Ediția nr. 28 - Tanzania (Țările Lumii) Ediția nr. 28 - Tanzania (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Cătălin Scărlătescu s-a despărțit de Doina Teodoru. Primele imagini cu juratul de la MasterChef și noua lui iubită
Cătălin Scărlătescu s-a despărțit de Doina Teodoru. Primele imagini cu juratul de la MasterChef și noua lui iubită
Fanatik
David Popovici, un nou gest de mare campion! Suma incredibilă pentru care „își donează ziua de naștere”. Ce va face cu banii
David Popovici, un nou gest de mare campion! Suma incredibilă pentru care „își donează ziua de naștere”. Ce va face cu banii
GSP.ro
Holger Rune, dat de gol de rusoaica Anna Kalinskaya: „Mi-a scris de vreo 10 ori! E prea plin de el”. Replica danezului
Holger Rune, dat de gol de rusoaica Anna Kalinskaya: „Mi-a scris de vreo 10 ori! E prea plin de el”. Replica danezului
Click.ro
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
TV Mania
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Citește și...
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Familia Regală, în mijlocul unui scandal uriaş! Prinţul a recunoscut că are un băiat din flori: 'Mama mi-a zis că tatăl meu este...
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Decizia lui Gheorghe Dincă reaprinde spiritele în Cazul Caracal
Andreea Antonescu se mută definitiv din România. Artista își ia fetițele și pleacă în America: „Renunț la orice”
Calina Dumitrescu s-a despărțit de iubit după Asia Express 2025: „Am avut niște revelații destul de mari acolo”
Ce nepoată mare și frumoasă are Mircea Badea! "Rontzi" a împlinit 18 ani și și-a serbat majoratul alături de familie / Foto
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Cine este soțul Marei Bănică. L-a ținut ascuns de ochii curioșilor. E plin de bani. Cei doi s-au cunoscut în avion, iar vedeta a fost cerută în căsătorie prin poștă!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Andreea Antonescu se mută definitiv din România. Artista își ia fetițele și pleacă în America: „Renunț la orice”
Andreea Antonescu se mută definitiv din România. Artista își ia fetițele și pleacă în America: „Renunț la orice”
Calina Dumitrescu s-a despărțit de iubit după Asia Express 2025: „Am avut niște revelații destul de mari acolo”
Calina Dumitrescu s-a despărțit de iubit după Asia Express 2025: „Am avut niște revelații destul de mari acolo”
Proiecte speciale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Avantaje
Cea mai insuportabilă zodie. Singura care nu se înțelege cu nimeni. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Cea mai insuportabilă zodie. Singura care nu se înțelege cu nimeni. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Elle
Channing Tatum și Inka Williams, PRIMA apariție pe covorul roșu în calitate de cuplu! La ce eveniment au participat actorul și iubita lui, cu 19 ani mai tânără decât el
Channing Tatum și Inka Williams, PRIMA apariție pe covorul roșu în calitate de cuplu! La ce eveniment au participat actorul și iubita lui, cu 19 ani mai tânără decât el
Ella Vișan dezvăluie detalii despre despărțirea de ispita Teo Costache de la Insula Iubirii. De ce se contrazic cei doi: "S-a produs o mică ruptură..."
Ella Vișan dezvăluie detalii despre despărțirea de ispita Teo Costache de la Insula Iubirii. De ce se contrazic cei doi: "S-a produs o mică ruptură..."
Prima echipă ELIMINATĂ din competiția Asia Express 2025. Acuzații GRAVE din partea persoanelor care au părăsit show-ul de la Antena 1: „Nu este corect ce s-a întâmplat.” VIDEO
Prima echipă ELIMINATĂ din competiția Asia Express 2025. Acuzații GRAVE din partea persoanelor care au părăsit show-ul de la Antena 1: „Nu este corect ce s-a întâmplat.” VIDEO
DailyBusiness.ro
Peste 120 de muncitori prinși la negru în doar cinci zile. Ministrul Florin Manole promite toleranță zero
Peste 120 de muncitori prinși la negru în doar cinci zile. Ministrul Florin Manole promite toleranță zero
Câți bani cheltuie un om într-o viață. Cât îi trebuie unui român ca să ducă un trai decent
Câți bani cheltuie un om într-o viață. Cât îi trebuie unui român ca să ducă un trai decent
A1.ro
Medalia a fost roșie! Prima echipă eliminată de la Asia Express – Drumul Eroilor, după o singură etapă
Medalia a fost roșie! Prima echipă eliminată de la Asia Express – Drumul Eroilor, după o singură etapă
Ce nepoată mare și frumoasă are Mircea Badea! "Rontzi" a împlinit 18 ani și și-a serbat majoratul alături de familie / Foto
Ce nepoată mare și frumoasă are Mircea Badea! "Rontzi" a împlinit 18 ani și și-a serbat majoratul alături de familie / Foto
Iulia Albu, ironizată de Raluca Bădulescu, la Asia Express 2025: „Să se uite și să comenteze”
Iulia Albu, ironizată de Raluca Bădulescu, la Asia Express 2025: „Să se uite și să comenteze”
Mara Bănică, cerută în căsătorie prin poștă. Cine e soțul ei și cum au început povestea de dragoste
Mara Bănică, cerută în căsătorie prin poștă. Cine e soțul ei și cum au început povestea de dragoste
Cătălin Bordea o ia peste picior pe Calina, fiica Catincăi Roman: „Nu îți dau șervețele umede în emisiunea asta!”
Cătălin Bordea o ia peste picior pe Calina, fiica Catincăi Roman: „Nu îți dau șervețele umede în emisiunea asta!”
Observator News
Filmul asasinatului lui Charlie Kirk. Fuga suspectului pe acoperiș, surprinsă de martori. Autorul, încă liber
Filmul asasinatului lui Charlie Kirk. Fuga suspectului pe acoperiș, surprinsă de martori. Autorul, încă liber
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Omul de televiziune, găsit mort în casă, iar primele ipoteze sunt cumplite. Descoperirea făcută în locuința lui. Un final mult prea grăbit pentru un om plin de energie și carismă
Ultima oră! Omul de televiziune, găsit mort în casă, iar primele ipoteze sunt cumplite. Descoperirea făcută în locuința lui. Un final mult prea grăbit pentru un om plin de energie și carismă
Motivul teribil pentru care profesoara din Drobeta Turnu Severin și-a ucis băiețelul de 7 ani, iar apoi s-ar fi spânzurat. O fostă elevă face declarații cutremurătoare
Motivul teribil pentru care profesoara din Drobeta Turnu Severin și-a ucis băiețelul de 7 ani, iar apoi s-ar fi spânzurat. O fostă elevă face declarații cutremurătoare
Mara Bănică de la Asia Express, secrete de familie. Cine sunt bărbații din viața ei, trecuți și actuali
Mara Bănică de la Asia Express, secrete de familie. Cine sunt bărbații din viața ei, trecuți și actuali
Gestul lui Bursucu, după ce toată lumea l-a pus la colț în urma interviului cu Tzancă Uraganu. Decizia luată legat de podcast
Gestul lui Bursucu, după ce toată lumea l-a pus la colț în urma interviului cu Tzancă Uraganu. Decizia luată legat de podcast
Viva.ro
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Redactia.ro
Ședință furtunoasă la FRF. S-a luat decizia în cazul lui Mircea Lucescu. Cine va fi selecționer la meciul cu Austria
Ședință furtunoasă la FRF. S-a luat decizia în cazul lui Mircea Lucescu. Cine va fi selecționer la meciul cu Austria
Ședință furtunoasă la FRF. S-a luat decizia în cazul lui Mircea Lucescu. Cine va fi selecționer la meciul cu Austria
Ședință furtunoasă la FRF. S-a luat decizia în cazul lui Mircea Lucescu. Cine va fi selecționer la meciul cu Austria
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Daciana Sârbu și-a găsit marea dragoste după divorțul de Victor Ponta. Cine este noul iubit ala blondei și prima poză cu cei doi
Daciana Sârbu și-a găsit marea dragoste după divorțul de Victor Ponta. Cine este noul iubit ala blondei și prima poză cu cei doi
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Bill Gates dezvăluie singura meserie pe care inteligența artificială nu o va putea înlocui
Bill Gates dezvăluie singura meserie pe care inteligența artificială nu o va putea înlocui
Repartizare bilete de tratament 2025. Anunț oficial pentru pensionari
Repartizare bilete de tratament 2025. Anunț oficial pentru pensionari
A fost emisă alertă meteo! Un ciclon lovește România cu ploi de 60 l/mp și rafale de 80 km/h
A fost emisă alertă meteo! Un ciclon lovește România cu ploi de 60 l/mp și rafale de 80 km/h
Acest peşte este mai ieftin şi mai sănătos decât carnea de vită
Acest peşte este mai ieftin şi mai sănătos decât carnea de vită
TV Mania
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Poza cu Gina Pistol nud a devenit virală. Vezi reacțiile! Cum arată vedeta MasterChef după ce a slăbit 8 kilograme
Poza cu Gina Pistol nud a devenit virală. Vezi reacțiile! Cum arată vedeta MasterChef după ce a slăbit 8 kilograme
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
Îți mai aduci aminte de „Betty cea urâtă” din serialul care a cucerit o lume întreagă în anii 90? Ana Maria Orozco are 50 de ani acum și un corp de invidiat!
Îți mai aduci aminte de „Betty cea urâtă” din serialul care a cucerit o lume întreagă în anii 90? Ana Maria Orozco are 50 de ani acum și un corp de invidiat!
Cum arată și cu ce se ocupă acum Laura Andreșan, de când s-a retras din showbiz! Nimeni nu o mai recunoaște
Cum arată și cu ce se ocupă acum Laura Andreșan, de când s-a retras din showbiz! Nimeni nu o mai recunoaște
Vedeta de la Chefi la cuțite care a slăbit 75 de kilograme în timp record. Acum e de nerecunoscut!
Vedeta de la Chefi la cuțite care a slăbit 75 de kilograme în timp record. Acum e de nerecunoscut!
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton