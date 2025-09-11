Alex Dobrescu, condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare risc. Decizia judecătorilor

Alex Dobrescu, fostul partener al Cristinei Cioran, a fost condamnat pe 10 septembrie 2025 de Tribunalul București la patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare risc. Sentința vine după o anchetă extinsă, luni de arest preventiv și un proces intens mediatizat care a captat atenția publicului din România.

Deși decizia instanței nu este definitivă

Dobrescu va rămâne în arest până la soluționarea unei eventuale contestații.

Potrivit anchetatorilor, Alex Dobrescu ar fi fost implicat într-o rețea de trafic intern de droguri, în special cocaină și comprimate de MDMA. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul său, autoritățile au descoperit 20 de pastile de ecstasy, un grinder cu urme de substanță și alte obiecte care indică o activitate infracțională susținută. Suma de 4.900 lei, obținută din vânzarea substanțelor interzise, a fost confiscată, iar Dobrescu a fost obligat să achite și cheltuieli judiciare în valoare de 7.000 lei.

Decizia instanței nu este definitivă, iar avocatul lui Dobrescu are posibilitatea de a contesta hotărârea. Cu toate acestea, probele adunate de DIICOT – Structura Centrală, inclusiv capturile de droguri și înregistrările operative, par să fi cântărit greu în verdictul magistraților.

„(…) condamnă pe inculpatul DOBRESCU ALEXANDRU la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ,,trafic intern de droguri de mare risc” în formă continuată și în stare de recidivă postexecutorie. In baza art. 67 alin. (2) din Codul penal aplică inculpatului DOBRESCU ALEXANDRU pe lângă pedeapsa principală şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) din Codul penal, pe o perioada de 3 (trei) ani, care se calculează conform art. 68 alin. (1) lit. c) din Codul penal.

În baza art. 65 alin. (1) din Codul penal, aplică inculpatului DOBRESCU ALEXANDRU pe lângă pe lângă pedeapsa principală şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) din Codul penal, care se execută, conform art. 65 alin. (3) din Codul penal, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa închisorii a fost executată sau considerată ca executată” – se arată în decizia instanței, potrivit Libertatea.

Cristina Cioran, afectată de scandalul public

Cristina Cioran, mama copiilor lui Alex Dobrescu, a fost profund marcată de evoluția acestui caz. Într-un interviu acordat în luna martie, vedeta a mărturisit că vestea arestării a fost o lovitură neașteptată: „Sunt sentimental depășită de situație. Nu m-am gândit niciodată că voi trece prin așa ceva. Totul a venit pe nepregătite și m-a afectat profund, mai ales pentru că avem doi copii împreună”.

Relația dintre Alex Dobrescu și Cristina Cioran a fost una intensă și plină de suișuri și coborâșuri, reflectată adesea în spațiul public. Cei doi au format un cuplu vizibil în showbizul românesc, iar împreună au devenit părinții a doi copii: o fetiță, Ema, și un băiețel, Max-Ioan, născut în februarie 2025.

Deși au avut momente de apropiere și chiar au discutat despre împăcare după nașterea celui de-al doilea copil, relația lor a fost marcată de conflicte serioase. Cristina Cioran a obținut un ordin de protecție împotriva lui Alex Dobrescu, acuzându-l de abuz verbal și fizic, precum și de implicare în activități ilegale. Ordinul a fost valabil timp de 10 luni, iar în ciuda restricțiilor, Cristina a rămas însărcinată din nou cu Alex, ceea ce a stârnit reacții și controverse în presă.

În martie 2025, Alex Dobrescu a fost arestat preventiv pentru trafic de droguri de mare risc. Din cauza acestei condamnări, el nu a putut fi prezent la botezul fiului său, Max, eveniment care a avut loc la Constanța și a fost oficiat de ÎPS Teodosie16. Cristina a descris momentul ca fiind emoționant, dar și dureros: „Au fost câteva clipe grele, pentru că atunci când au fost strigați părinții… am fost doar eu”.

