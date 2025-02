Cristina Cioran a născut al doilea copil la 47 de ani. Primele declarații ale fostului iubit, Alex Dobrescu, tatăl bebelușului: „Simt o mare responsabilitate”

Cristina Cioran a născut al doilea copil, un băiețel, pe data de 14 februarie, la 47 de ani. Fostul iubit al prezentatoarei de televiziune, Alex Dobrescu, a făcut primele declarații după nașterea fiului lor.

Primele declarații ale lui Alex Dobrescu, după ce Cristina Cioran a născut al doilea copil al lor

Cristina Cioran a devenit mamă pentru a doua oară la vârsta de 47 de ani. Fiul ei s-a născut printr-o operație de cezariană programată în dimineața zilei de vineri, 14 februarie. Fostul iubit al prezentatoarei TV, Alex Dobrescu, a făcut primele declarații după ce Cristina l-a făcut tată pentru a treia oară.

„Sunt super bucuros că sunt tată din nou. Simt o mare responsabilitate. Aștept cu nerăbdare să o văd și pe Cristina. O iubesc pe Cristina, îi mulțumesc că m-a făcut tată! La nume nu ne-am gândit, o să anunțe Cristina”, a declarat Alex Dobrescu la știrile Antena Stars, găzduite de Geanina Ilieș și Marius Niță.

Fiica perechii, nerăbdătoare să-și cunoască fratele mai mic

Cristina Cioran și Alex Dobrescu mai au o fiică, Ema, care s-a născut prematur pe 18 iulie 2021. Ema a venit pe lume cu aproximativ două luni mai devreme. Înainte să nască al doilea copil, Cristina a dezvăluit că Ema este foarte nerăbdătoare să-și cunoască frățiorul.

„Sunt bine, însă obosesc destul de repede, dar sunt bine. Am foarte mari emoții, e o perioadă în care trebuie să am grijă la tot ce fac, să mă odihnesc. Reușesc să mă odihnesc, cea mică e foarte înțelegătoare și mă ascultă. Îi spune «bună dimineața» bebelușului, mă pupă pe burtică, mă mângâie”, a spus Cristina Cioran, pentru Spynews.ro.

De ce a avut Cristina Cioran ordin de protecție împotriva tatălui copiilor ei

La începutul lunii februarie, Cristina Cioran dezvăluia că ordinul de protecție pe care l-a cerut împotriva tatălui copiilor ei este încă în vigoare și că Alex Dobrescu își va cunoaște fiul abia după ce acesta va expira.

În primăvara anului 2024, între Cristina și fostul iubit a izbucnit un conflict serios, care a dus la obținerea unui ordin de protecție împotriva bărbatului, pe care prezentatoarea l-a acuzat de violență verbală și fizică și de trafic de droguri. Cu toate acestea, în octombrie, după ce deja aflase că era însărcinată pentru a doua oară, actrița spunea că se gândește la o posibilă împăcare cu tatăl fiicei sale.

„E trist că s-a întâmplat așa.”

„O să încercăm să vedem, până nu se ridică restricțiile, până nu se termină această perioadă, nu se poate face nimic, pentru că nu suntem în contact. Vorbim prin terți. E trist că s-a întâmplat așa. Am plâns destul. Îmi pare rău și pentru el, îmi pare rău și pentru Ema, pentru că era foarte atașată de tatăl ei. Viața bate filmul”, declara Cristina Cioran în această toamnă, la Antena Stars.

În aprilie 2024, Alex Dobrescu spunea că are planuri de căsătorie cu o tânără de 25 de ani. Luna următoare, Cristina Cioran anunța că are are un nou iubit. Anul 2024 s-a terminat cu cei doi așteptând venirea pe lume a celui de-al doilea copil împreună. Alex Dobrescu mai are un fiu dintr-o relație anterioară.

