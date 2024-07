Alex Dobrescu a anunțat că urmează să se căsătorească cu o fată în vârstă de 25 de ani. Deși fostul iubit al Cristinei Cioran spune că știe că tânăra este cu el din interes, acesta mărturisește că nu-l interesează acest aspect, întrucât ea i-a promis că îi va face un copil pe care să-l crească singur.

Alex Dobrescu a anunțat că se căsătorește

Alex Dobrescu a anunțat că urmează să se căsătorească cu o fată cu 15 ani mai mică ca el, care i-a promis că îl va face din nou tată. Asta în timp ce bărbatul încearcă să obțină custodia Emei, fata pe care o are cu Cristina Cioran.

Antreprenorul a dezvăluit că așteaptă cu nerăbdare nunta cu Violeta, o tânără în vârstă de 25 de ani.

„Urmează să mă căsătoresc în scurt timp cu o fată superbă, care nu-mi face capul mare. Este o fată tânără de 25 de ani, o cheamă Violeta Andrei, îmi doresc din tot sufletul să fie soția mea. Am mers la un restaurant, am vorbit, mi-a zis că ar vrea să facă un copil care să fie crescut doar de mine”, a declarat Alex Dobrescu pentru Antena Stars.

Fostul partener al actriței Cristina Cioran a mărturisit că știe că această fată vrea să se căsătorească cu el din interes, dar nu este deloc deranjat de acest aspect.

„Ea m-a înțeles rapid, mai ales că mă trag dintr-o familie bună și mi-a zis că dacă îi cumpăr un inel de 50.000 € cu un diamant roz o să mă ia de bărbat. Nu e ca cea de dinainte, e clar pe interes, dar și diferențele de 15 ani, așa că mă bucur”, a afirmat el.

Cristina Cioran se teme pentru siguranța ei și a fiicei sale

În timp ce Alex Dobrescu își face planuri de nuntă, Cristina Cioran spune că se teme pentru siguranța ei și a fiicei sale, Ema. Astfel, actrița a cerut prelungirea ordinului de restricție împotriva fostului ei partener, dar magistrații au respins cererea. Aceasta a făcut apel și spune că va adăuga mai multe probe la dosar.

„Am demarat apelul, am echipă de avocați, pentru că m-am gândit foarte bine după seara trecută. Cred că m-am pripit puțin în a judeca eu la rândul meu, cred că într-adevăr nu au fost suficiente probe la dosar, eu nu am bănuit și nu am fost pusă niciodată în această ipostază, și atunci necunoscând zona aceasta, am decis să iau un avocat din oficiu, pentru că nu am avut nimic de ascuns. Credeam că e foarte simplu, credeam că probele video sunt suficiente, doar că nu au fost, pentru că ele nu au fost acceptate de instanță din varii motive. Dosarul acela a putut fi consultat acolo pe loc, poate că nu ar fi fost rău să cerem amânare pentru că ordinul mergea în continuare”, a explicat ea la Xtra Night Show.

Alex Dobrescu neagă acuzațiile aduse de mama copilului său

La rândul său, Alex Dobrescu neagă acuzațiile pe care Cristina Cioran i le aduce și spune că aceasta ar fi falsificat filmulețele în care este violent.

Mai mult, bărbatul spune că actrița l-a chemat insistent pe data de 10 aprilie pentru a avea grijă de Ema și că aceasta ar fi încercat să retragă ordinul de protecție cu câteva zile înainte.

„Mi-a zis că ordinul de protecție e la mișto, m-a ținut cumva în șah, dar până la urmă a primit mat. Voia să mă țină în șah ca să primească pat, dar a primit mat. Nu mi-a întins nicio capcană, a vrut să se întindă cu mine și până la urmă o să se întindă singură. Am fost acasă să le dau bani, să văd fata, să iau buletinul, pentru că nu puteam să scot certificatul de deces, lucru care nu s-a întâmplat nici în momentul ăsta, pentru că buletinul este sechestrat de această entitate. Hainele le am la ea, cele mai scumpe lucruri, lucrurile de valoare probabil le-a dus deja la amanet ca să își suplinească viciile”, a afirmat și Alex Dobrescu.

Acesta susține că imaginile de care vorbește Cristina Cioran, în care ar apărea agresând-o, sunt falsificate.

„Nu există nicio probă, sunt niște chestii inventate, eu nu apar, apare doar vocea mea, care este făcută și ea pe Dark Web. Datele sunt făcute și ele, eu am înscrisuri de susținere, am probe, am toate probele că eu nu am fost în zilele alea lângă ea, storyurile de pe Instagram arată că eram în altă parte în ziua în care are probele false. Dacă avea probleme pe bune, crezi că judecătorii greșesc vreodată în țara asta?”, a precizat Alex Dobrescu.

