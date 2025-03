Sabina Teodorescu, fiica lui Oreste, dezvăluiri rare despre cariera și copilăria ei: „Ai mei au fost părinți tineri, la fel ca mine”. Cum este tatăl ei în rolul de bunic

Sabina Teodorescu, fiica lui Oreste Teodorescu, a făcut dezvăluiri rare despre viața de familie. Tânăra de 29 de ani se împarte cu succes între carieră și rolurile de mamă și soție. Citește în continuare pentru a afla cu ce se ocupă, cum a crescut și ce fel de bunic este tatăl ei.

Sabina, fiica lui Oreste Teodorescu, dezvăluiri emoționante din viața de familie

Sabina Teodorescu (29 de ani) este fiica fostului prezentator TV Oreste Teodorescu (49 de ani) și a soției lui, Liliana (53 de ani). De aproximativ doi ani, Sabina este creatoare de conținut online. Mii de oameni o urmăresc pe Instagram și TikTok pentru sfaturi de frumusețe și modă, pentru idei de călătorii și conținut de lifestyle.

Într-un interviu recent, Sabina Teodorescu a oferit detalii rare despre copilăria ei. După ce a devenit la rândul ei mamă, tânăra a povestit că a realizat cât de „pierduți” erau părinții ei atunci când ea a venit pe lume.

„Ai mei au fost părinți tineri, la fel ca mine. Acum, fiind mamă, îmi dau seama cât de pierduți trebuie să se fi simțit și ei în rolul de părinți. Țin minte că aveam impresia că au totul sub control și mă raportam la ei ca la niște adulți foarte responsabili, când, de fapt, probabil încercau și ei, la fel ca mine acum, să echilibreze totul cum puteau mai bine. Am avut mereu o relație deschisă cu ei – nu a trebuit vreodată să cer voie sau să mă ascund”, a spus Sabina Teodorescu, pentru Click!.

Citește și: Oreste duce dorul prieteniei cu Mircea Badea: „Nu am nicio amintire legată de el care să îmi producă altceva decât un zâmbet”/ Exclusiv

Ce a învățat Sabina Teodorescu de la părinții ei

Liliana și Oreste Teodorescu s-au cunoscut în anul 1992 și s-au căsătorit doi ani mai târziu, în 1994, când el avea 19 ani, iar ea 23, între ei fiind o diferență de vârstă de patru ani. Un an mai târziu s-a născut fiica lor, Sabina, care a dezvăluit recent ce a învățat de la cei care i-au dat viață.

„De la tata am învățat că nu ești niciodată prea mare ca să te porți copilărește – să cânți pe stradă, să te joci. Orice rol social ai avea, nu ești niciodată prea bătrân pentru joacă. De la mama, cred că am învățat foarte multă toleranță față de toată lumea, să ofer o mână de ajutor chiar și atunci când asta mă scoate din zona de confort. Iar de la amândoi am înțeles că viața e prea scurtă ca să fugi după bani și că e mai important să trăiești așa cum îți place, decât să-ți sacrifici viața pentru o sumă mai mare”, a spus fiica lui Oreste, pentru sursa citată.

Citește și: Oreste a fost la un pas să dea pe parcare mai mult decât dăduse pe cazare, la Cluj: „Nici la Monte Carlo nu te costă banii ăștia”

Ce fel de bunic este Oreste

Sabina Teodorescu a vorbit și despre cum este tatăl ei în rolul de bunic. Tânăra a devenit mama unui băiat, Igor Alexandru, în anul 2018.

„Tata este un bunic foarte implicat. Foarte implicat. Știu că, în unele familii, chiar și lăsatul copilului cu tatăl poate fi văzut ca un lucru dificil, darămite cu bunicul. Dar tata merge cu Igor la fotbal, stă cu el când eu și mama suntem ocupate cu Molotovul, se joacă cu Lego și face tot felul de activități împreună cu el”, a povestit fiica lui Oreste.

În cadrul aceluiași interviu, Sabina a mărturisit că reușește să se împartă cu succes între carieră și viața de familie datorită ajutorului pe care îl primele de la părinți în creșterea fiului ei.

„Am avut parte de foarte mult ajutor din partea alor mei, care au fost mai mult decât implicați în a mă sprijini cu Igor, mai ales în primul an. Recunosc că eu am început să mă implic cu adevărat în proiecte abia acum doi ani, când Igor avea deja patru ani. Cred că cel mai important este să nu pui presiune pe tine și să faci tot ce poți pentru a păstra un echilibru. Deși în unele zile simt că nu îmi iese nimic așa cum trebuie, aleg să fiu mereu blândă cu mine”, a mai spus Sabina Teodorescu, pentru sursa citată.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News