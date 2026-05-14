Emoțiile Finalei sezonului 17 Chefi la cuțite sunt atât de aproape – concurenții mai au în față doar trei confruntări culinare, urmate, pe 25 mai, de maratonul Semifinalei, și pe 26 mai de emoțiile unice ale Finalei unui sezon spectaculos. Iar surpriza pe care Chefii o aduc chiar a doua zi după Marea Finală este mini-seria în premieră Chefi la cuțite – Viitorul are gust, dedicată copiilor pasionați de gătit.

Chefi la cuțite, mini sezon dedicat copiilor

Din 27 mai, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu deschid ușile bucătăriei Chefi la cuțite pentru tânăra generație care vorbește despre viitorul artei culinare din România: copii și adolescenți pentru care gastronomia este mai mult decât un simplu hobby și care vor deveni, sub privirile atente și protectoare ale juraților, vajnici concurenți ce vor face minuni la bancurile de lucru.

Urmează o competiție concentrată în șase ediții speciale, în care telespectatorii vor descoperi o cu totul altă energie și dinamică în platoul celebrului show culinar.

Jurații, surprinși în ipostaze nemaivăzute

Totodată, Chefi la cuțite – Viitorul are gust va dezvălui noi fațete ale rolurilor celor patru Chefi, care vor conduce de această dată echipe alcătuite din copii.

Taberele se vor întrece în confruntări culinare absolut savuroase, mini-seria urmând structura consacrată a show-ului culinar clasic.

Toate detaliile acestui mini-sezon pregătit ca un cadou ce sărbătorește Ziua Copilului vor fi descoperite de telespectatori la premiera Chefi la cuțite – Viitorul are gust, pe 27 mai, de la 20:30, la Antena 1 și AntenaPLAY.

