Andreea Sasu, internată din nou în spital. Mesajul emoționant al partenerului ei, Philipp Plein: „Ultimele săptămâni nu au fost ușoare pentru familia noastră”

Andreea Sasu, internată din nou în spital

Andreea Sasu traversează momente dificile, fiind din nou internată de urgență în spital. Vestea i-a îngrijorat atât pe apropiați, cât și pe admiratorii ei din mediul online. Philipp Plein, partenerul său și tatăl copilului ei, a transmis un mesaj emoționant, subliniind cât de delicată este această perioadă pentru familia lor.

Designerul german a dezvăluit că Andreea a petrecut mai multe săptămâni sub supravegherea medicilor, iar după o scurtă externare, s-a văzut nevoită să revină pe patul de spital din cauza unei recidive a problemelor de sănătate.

„Ultimele săptămâni nu au fost ușoare pentru familia noastră”

„Andreea s-a întors din nou la spital. Ultimele săptămâni nu au fost ușoare pentru familia noastră, dar suntem aici, uniți, luptând împreună și iubindu-ne și mai mult în fiecare clipă. Întoarce-te acasă. Te iubim!”, a scris Plein pe rețelele sociale, potrivit Spynews.

Philipp Plein nu a oferit detalii despre diagnosticul sau starea exactă a sănătății Andreei Sasu. Românca este partenera de viața a designerului de mai mulți ani și împreună au un băiețel, Hurricane Thor Thunder. Creatorul de modă german mai are trei copii cu alte două femei, doi băieți cu influencerița Lucia Bartoli, și un băiat din fosta căsnicie cu Fernanda Rigon.

Cine este Andreea Sasu

Andreea Sasu s-a născut pe 29 martie 1990, în orașul Pașcani, și este stabilită în Italia din anul 2010. Acolo, Andreea a urmat o carieră în modelling și televiziune.

Andreea Sasu a devenit cunoscută în Italia după ce a preluat rolul de „Mama Natură” într-un show TV celebru. Are studii în Marketing și Publicitate și a lucrat și ca Specialist în Relații Publice, potrivit Playtech. Acum, tânăra este influencer. Pe Instagram, Andreea este urmărită de peste 209.000 de oameni.

