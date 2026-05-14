Bianca Nuțu, îndrăgita astrologă de la „Neatza”, a anunțat cu emoție că va deveni mamă, după ce medicii îi dădeau șanse minime. Vedeta și partenerul său, Ovidiu, așteaptă un băiețel, iar vestea a adus bucurie în rândul fanilor ei.

Bucurie imensă în familia „Neatza cu Răzvan și Dani”! Bianca Nuțu, astrologul îndrăgit al emisiunii de la Antena 1, a anunțat că este însărcinată, o veste care a emoționat atât echipa, cât și fanii. După ce medicii îi spuseseră că șansele de a deveni mamă erau minime, Bianca trăiește acum bucuria unei adevărate minuni.

„Atunci când mi-am anunțat familia că eu și Ovidiu suntem împreună, le-am spus că mai mult ca sigur, după accidentul din 2023, Dumnezeu mi-a mai dat o șansă la viață pentru că trebuia să îl întâlnesc pe el. Pe el, dar și pe Horia, băiețelul lui. Multă lume m-a întrebat apoi dacă nu îmi doresc și eu un copil. Au fost persoane care m-au compătimit când le spuneam că eu m-am obișnuit cu gândul că nu voi aduce pe lume un suflețel”, a scris Bianca Nuțu pe Facebook, împărtășind cu sinceritate emoțiile și provocările pe care le-a trăit.

Astrologa, care urmează să devină mama unui băiețel, le-a transmis urmăritorilor săi un mesaj puternic despre curaj și acceptare: „Viața mea era plină, fix așa cum era. (Și da, eu rămân genul acela de femeie care crede cu tărie că o femeie nu e realizată doar dacă naște)”.

Astrologa are un fiu vitreg

Bianca Nuțu a devenit un nume cunoscut prin prezențele sale pe micile ecrane, unde timp de ani de zile a oferit previziuni astrale pentru telespectatori. Deși aparițiile sale la „Neatza” s-au rărit în ultima vreme, aceasta rămâne extrem de apreciată pentru naturalețea și profesionalismul său.

În plan personal, relația cu Ovidiu, partenerul său de viață, și cu fiul acestuia, Horia, a adus un nou sens în viața vedetei.

„Un copil este o binecuvântare, dar nu singura cale spre împlinirea unei femei. Toate suntem puternice și complete, indiferent de alegerile noastre”, este mesajul inspirațional pe care Bianca Nuțu îl transmite tuturor femeilor.

Sursă foto: Instagram

