Demi Moore, accident vestimentar pe covorul roșu al Festivalului de la Cannes

Demi Moore a avut parte de un moment neașteptat la Cannes 2026, când vântul puternic i-a ridicat rochia lavandă semnată de Gucci, pe covorul roșu. Actrița și-a păstrat calmul, impresionând nu doar prin eleganță ci și prin încredere.

Demi Moore, accident vestimentar la Cannes

Demi Moore continuă să fie în centrul atenției la Festivalul de Film de la Cannes 2026, unde aparițiile sale spectaculoase și rolul său în juriul festivalului au captivat publicul și presa internațională. Cu toate acestea, un moment neașteptat pe covorul roșu a adăugat un plus de tensiune și spontaneitate serii.

Actrița a strălucit la proiecția filmului „La Vie d’une Femme”, alegând o rochie lavandă semnată Gucci. Ținuta, cu umerii goi, corset drapat și o fustă cu șliț îndrăzneț, i-a evidențiat silueta impecabilă. Materialele semitransparente și trena lungă au adăugat un aer de eleganță, dar și un element de imprevizibilitate, care avea să se manifeste curând.

Vântul puternic de pe Croazetă i-a jucat actriței o mică festă. În timpul ședinței foto, rochia fluidă a fost ridicată de rafalele neașteptate, iar momentul a fost imortalizat rapid de fotografii prezenți la eveniment. Cu toate acestea, Demi Moore și-a păstrat calmul și grația, continuându-și apariția cu un zâmbet încrezător.

Prezența actriței la Festival, cea mai comentată

Prezența lui Demi Moore la Festivalul de Film de la Cannes 2026 este una dintre cele mai comentate ale acestei ediții. Actrița face parte din prestigiosul juriu al festivalului, alături de personalități precum Ruth Negga, Chloé Zhao și Stellan Skarsgård.

În cadrul ceremoniei de deschidere, vedeta a ales o rochie aurie semnată Jacquemus, completată de bijuterii Chopard, iar la ședința foto oficială a optat pentru o rochie cu buline multicolore, o altă piesă de rezistență a casei Jacquemus.

„Festivalul de la Cannes este un omagiu adus artei cinematografice și o celebrare a diversității culturale din această industrie. Este o onoare să fiu parte din această experiență incredibilă”, a declarat Demi Moore.

Cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes reunește nume sonore din cinematografia internațională, oferind premiere de excepție și competiția intensă pentru prestigiosul Palme d’Or. Covorul roșu rămâne, însă, scena principală a glamour-ului și spectaculozității, unde vedetele uimesc prin ținute care îmbină creativitatea cu rafinamentul.

Sursă foto: Profimedia, Getty, Hepta

