Chef Alexandru Sautner, jurat la Chefi la cuțite, are o carieră de peste 30 de ani în gastronomie. A început să lucreze în bucătărie la 21 de ani, iar astăzi, la 56 de ani conduce o gelaterie celebră și cucerește publicul cu experiența sa vastă.

Chef Alexandru Sautner și succesul în gastronomie

Puțini și-l mai amintesc pe Alexandru Sautner la vârsta de 21 de ani, când făcea primii pași în bucătărie. Originar din România, el și-a descoperit pasiunea pentru gătit încă de tânăr, iar experiența acumulată în Germania l-a transformat într-un adevărat profesionist. În prezent, este una dintre cele mai apreciate figuri din emisiunea difuzată de Antena 1.

Întoarcerea sa în țară a fost un moment de reîmplinire, unde, alături de familie și proiectele profesionale, își trăiește visul.

Deși bucătăria este centrul universului său profesional, Chef Alexandru Sautner își găsește echilibrul în alte pasiuni. Pescuitul, sportul și pokerul sunt activități care îl relaxează și îi oferă momente de respiro departe de agitația cotidiană.

La 56 de ani, juratul „Chefi la cuțite” reușește să îmbine cu succes viața profesională cu cea personală, păstrându-și energia și entuziasmul intacte.

Bucătarul are trei copii din două căsnicii

Chef Alexandru Sautner este tatăl a trei copii, din două căsnicii. Cu Anna Sautner, prima sa soție, are doi copii: un băiat de 25 de ani și o fată de 21 de ani, ambii stabilindu-se pentru studii în Germania.

După divorț, relațiile de familie au rămas armonioase, actuala soție fiind o bună prietenă cu fosta. În prezent, Chef Sautner mai are o fiică de nouă ani, Emma, din a doua căsătorie, care îi aduce o bucurie aparte.

„Familia îmi dă liniște și va fi mereu pe primul plan”, mărturisea el într-un interviu acordat în urmă cu câțiva ani.

Pe lângă rolul său de jurat, Chef Alexandru Sautner conduce cu succes o gelaterie celebră, Geoelia, pe care o consideră una dintre cele mai mari realizări ale sale.

„Afacerea este o reușită de care sunt foarte mândru”, a declarat el.

