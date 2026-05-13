Cine este iubitul lui Răzvan Botezatu. Influencerul preferă să îl țină departe de ochii curioșilor: „E tinerel, frumos și cu bani mulți”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Răzvan Botezatu trăiește de mai mulți ani o frumoasă poveste de iubire cu un tânăr pe care preferă să îl țină departe de luminile reflectoarelor. Deși formează un cuplu de șase ani și se înțeleg de minune, cei doi nu locuiesc împreună, ba chiar relația lor este una la distanță, fiind despărțiți de sute de kilometri.

Răzvan Botezatu, totul despre iubitul său

Răzvan Botezatu a ales să declare public că este homosexual în urmă cu mai mulți ani, însă întotdeauna și-a ținut relațiile departe de ochii tuturor. Invitat în podcastul Gabrielei Cristea, influencerul a vorbit pentru prima dată deschis despre cel care l-a cucerit iremediabil.

„Există un iubit de 6 ani. Nu este român că e mai greu să te înțelegi pe aceeași limbă, mai bine pe limbi diferite. Atunci îi zic, „money, ,money””, a glumit el.

„Și m-a ajutat foarte mult. Mi-am asumat orientarea sexuală public încă de acum… Nici nu mai țin minte, din 2018 când am plecat de la emisiune. Dar nu mi-am expus-o. Nu știe nimeni cine e, cu ce se ocupă, câți ani are. E chiar tinerel, frumos și cu bani mulți”, a spus Răzvan Botezatu despre partenerul său de viață.

Acesta a ales să îl țină de iubitul său departe de spațiul public pentru a-și proteja relația.

„Lucrând într-o emisiune mondenă și am văzut cât rău face presa în cupluri, zic lasă-mă așa liniștit că mie nu-mi trebuie. Niciodată nu m-am băgat în scandaluri”, a precizat el.

Citește și: Alexandru Sautner, criză de nervi la Chefi la Cuțite. Ce a făcut Richard Abou Zaki l-a enervat îngrozitor: „Ai jucat murdar și azi!”

Citește și: Ramona Olaru, mesaj neașteptat pentru Mario Fresh: „Ia-mă la tine”

Despre zvonurile privind o relație cu Valentin Sanfira

Răzvan Botezatu a vorbit și despre zvonurile privind o posibilă relație cu Valentin Sanfira, după divorțul artistului de Codruța Filip, cu care a fost căsătorit timp de aproape 4 ani.

„Recent am fost atras într-un scandal în care am spus pas imediat, dar în general nu am vrut, Valentin Sanfira. A fost o chestie cu (Cătălin) Măruță de acum trei ani, cu întrebarea, eu am zis Valentin Sanfira, toată lumea întreabă acum „care e întrebarea”. Ei ciuciu, nu vă zic întrebarea că nici n-o mai țin minte de acum trei ani”, a spus el amuzat de situație.

Influencerul a mărturisit că a primit numeroase mesaje în care era asociat cu Valentin Sanfira, dar spune că nu are nicio legătură cu divorțul acestuia.

„Și așa am avut probleme o săptămână. Orice melodie punea, orice, „îi e dedicată lui Valentin”, „că trăiești cu Valentin”, „că de aia a divorțat Codruța”. Și eu când am văzut că trăiesc ceea ce prezentam eu acum hăt ani despre alte vedete, e urât. Și atunci stau eu mai bine cu viața mea personală. NU e Valentin Sanfira, am zis că nu e român. Nu o să-i zic naționalitatea. Dar stați liniștiți, nu am nicio treabă cu omul”, a subliniat el.

Citește și: Lora, replică pentru Carmen Harra, după ce a spus că divorțul dintre ea și Ionuț Ghenu este inevitabil. Artista a mers singură la nunta Andreei Bălan

Citește și: Lacrimi și suferință nemărginită la înmormântarea lui Ioan Isaiu. Mama actorului nu s-a dezlipit de sicriu

Iubitul lui Răzvan Botezatu este o fire calmă

Răzvan Botezatu a dezvăluit că iubitul lui nu a știut că acesta a lucrat în televiziune și este persoană publică.

„El când s-a cuplat cu mine nu știa că eu am lucrat în televiziune, că sunt persoană publică. A aflat pe parcurs. A zis că dacă ar fi știut dinainte nu se băga. Dar odată ce a intrat în horă cu mine, greu o părăsești. Am avut foarte multe discuții la început. Eu sunt foarte zăpăcit. Și mi-e foarte greu să trăiesc cu cineva, să ascult a cineva și să fac ca celălalt. Mi-a fost foarte greu să țin cont de el”, a povestit el.

Pe de altă parte, Răzvan Botezatu spune că se completează perfect datorită calmului iubitului său, care este o fire total opusă.

„E foarte calm, nu are Instagram, nu are Facebook, e foarte calm. Nu se ceartă cu mine, eu vreau tamtam, el pleacă și mă lasă, eu urlu, țip. Deci nu se ceartă”, a spus el.

Familia bărbatului nu știe de Răzvan Botezatu

Potrivit lui Răzvan Botezatu, bărbatul care l-a cucerit locuiește în Grecia, fiind jumătate grec, jumătate român.

„Trăiește în Grecia. E grec. Mama o are româncă, tatăl grec. Și stă și colo și colo, dar nu știe foarte bine română”, a spus el.

De asemenea, influencerul mărturisește că familia iubitului său nu știe de existența lui, spre deosebire de mama sa, care l-a acceptat pe grec cu brațele deschise.

„Nu știe familia lui. Nu știe mai nimic despre el. Ei sunt mai reci, nu sunt atât de apropiați cum suntem noi. Și atunci nu prea s-a discutat în familie despre…Fiecare cu treaba lui. Mama îl cunoaște, îl iubește. Și el pe ea pentru că se plânge mereu la ea când mai fac eu câte ceva. Și mama îl susține”, a spus Răzvan Botezatu, care a precizat că și-a cunoscut partenerul în timpul unei vacanțe.

Influencerul nu vrea să se căsătorească

Deși are o relație perfectă cu iubitul său și sunt împreună de mai mulți ani, Răzvan Botezatu susține că nu își dorește să se căsătorească.

„Nici nu vreau să mă căsătoresc, sunt bine singur așa. Nu vreau să mă leg de cineva. Nu am vorbit despre, nici n-aș vrea. Îmi e bine așa. Vin, plec, să nu fiu legat de cineva. E o relație la distanță. Dar nu ar putea să trăiască cu mine. Eu îți zic ție, nu i-am zis lui că m-ar părăsi. E foarte greu să locuiești cu mine. Sunt foarte nebun, foarte zăpăcit. Depinde el cât poate să accepte”, a afirmat acesta.

Sursă foto: Instagram, Captură video

Urmărește-ne pe Google News