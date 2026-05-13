Alexandru Sautner, criză de nervi la Chefi la Cuțite. Ce a făcut Richard Abou Zaki l-a enervat îngrozitor: „Ai jucat murdar și azi!”

Ediția de la Chefi la Cuțite de pe 12 mai s-a lăsat cu tensiuni grave în platourile de filmare. Richard Abou Zaki a anunțat că își va folosi un avantaj, iar Alexandru Sautner s-a enervat cumplit și i-a dat replica.

Concurenții de la Chefi la Cuțite au avut de gătit un meniu complet tradițional românesc. Lucrurile au devenit intense când Richard Abou Zaki a întrebat-o pe Marina din echipa verde ce are de gând să gătească.

Apoi, juratul a anunțat că va folosi un avantaj prin care le poate cere concurenților din echipele adversarilor să nu vorbească.

La auzul avantajului, chef Alexandru Sautner a izbucnit și i-a dat câteva replici colegului său. Nici Richard nu s-a lăsat mai prejos.

„Ai jucat murdar și astăzi! Ce căutai la Marina să te duci să o întrebi ce face? Ce cauți tu la ea?“, a spus Chef Sautner.

„Vechiu’, tu stai mereu în echipa mea (…) Tu ești Sfântul Sautner“, a răspuns Chef Richard.

Richard Abou Zaki a decis ca Marina din echipa verde să nu aibă voie să vorbească, iar din restul echipelor i-a nominalizat pe Alex, din echipa crem și pe Vladimir, din echipa gri.

Îi era teamă de ceilalți chefi

Richard Abou Zaki a recunoscut, ulterior, că îi era frică de echipa condusă de Alexandru Sautner.

El a spus că a vrut să aibă un avantaj, motiv pentru care a apel la un as din mânecă.

„Un pic mi-e și teamă de ei la proba asta, pentru că ei sunt și pe tradițional, sigur știu și mai bine decât mine și atunci, măcar un pic, să echilibrez jocul”, a mărturisit Chef Richard Abou Zaki.

Richard Abou Zaki, cadou de ziua lui

Juratul Chefi la Cuțite a reușit să își cumpere un cadou la care visa de multă vreme.

Abou Zaki și-a luat un bolid de lux negru pe care și-l dorea de foarte mult timp.

„Ce emoție!!! ❤️ O mașină pe care am visat-o mereu… noul meu Porsche Panamera GTS. Ce mașină poate dori un chef? După muncă grea și multe sacrificii, acum și un cadou! Vă îmbrățișez! Azi chiar e o zi spectaculoasă 🙏🏼🔥”, a scris Richard Abou Zaki, la imaginile cu el și mașina.

