Richard Abou Zaki și Mădălina Ghenea, împreună într-o locație de vis din Italia. Imaginile au devenit virale

Richard Abou Zaki și Mădălina Ghenea au atras din nou atenția publicului cu o apariție în pitorescul oraș Sestri Levante, pe Riviera italiană. Cei doi, care colaborează ca ambasadori pentru o cunoscută companie de bere, au publicat pe rețelele sociale imagini ce au stârnit entuziasmul fanilor. Fotografiile celor doi au devenit virale, acumulând mii de aprecieri în doar câteva zeci de minute.

„Super! Așa zile speciale de filmări în Sestri Levante, alături de Mădălina Ghenea. Abia aștept să vă povestesc detalii despre acest proiect minunat. Mai multe în curând”, a scris Richard Abou Zaki pe Instagram, lăsând să se înțeleagă că pregătesc un nou proiect de anvergură.

Aceasta nu este prima dată când cei doi își unesc forțele în proiecte profesionale. Anul trecut, Richard Abou Zaki și Mădălina Ghenea au fost protagoniști în mai multe campanii publicitare și proiecte video, difuzate inclusiv la TV. Alături, transmit o chimie aparte care cucerește fanii din România și din străinătate.

Cariere recunoscute pe plan internațional

Născut la Piatra Neamț, Richard Abou Zaki este unul dintre cei mai talentați chefi din generația sa. Stabilit în Italia încă din copilărie, acesta a reușit să-și construiască o carieră remarcabilă în bucătăria internațională, lucrând în restaurante de top și colaborând cu nume prestigioase din domeniu.

Experiența sa în restaurante distinse cu stele Michelin și stilul său exigent l-au transformat într-unul dintre cei mai apreciați jurați ai show-ului culinar „Chefi la cuțite”.

De cealaltă parte, Mădălina Ghenea rămâne un simbol al frumuseții și al succesului internațional. Actriță și model de renume, ea a colaborat cu branduri celebre și a strălucit pe podiumurile din Italia, Franța și Statele Unite. Italia este, de altfel, o a doua casă pentru Mădălina, unde a lucrat la numeroase campanii și proiecte media.

Nu e de mirare că Sestri Levante a fost locația aleasă pentru acest proiect. Situată în provincia Genova, pe Riviera Italiană, localitatea se remarcă prin peisaje de vis și o atmosferă exclusivistă. Imaginile publicate de cei doi pe rețelele sociale surprind atât frumusețea locului, cât și energia pozitivă pe care o emană împreună.

Fanii nu au întârziat să-și exprime entuziasmul.

„Superbi!”, „Doi oameni buni și frumoși” și „Cât de frumoși sunteți” sunt doar câteva dintre comentariile care au inundat postările celor doi. În mai puțin de o oră, fotografiile au strâns peste 3.000 de aprecieri, semn clar că publicul îi admiră și este nerăbdător să afle mai multe despre ceea ce pregătesc.

Sursă foto: Instagram

