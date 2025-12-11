  MENIU  
Ținutele spectaculoase ale vedetelor la Elle Style Awards 2025. Mădălina Ghenea a întors toate capetele cu o ținută transparentă

Ținutele spectaculoase ale vedetelor la Elle Style Awards 2025. Mădălina Ghenea a întors toate capetele cu o ținută transparentă

Cele mai strălucitoare vedete și personalități din modă s-au reunit la ELLE Style Awards 2025. Evenimentul glamour a avut loc pe 10 decembrie la Palatul Parlamentului, iar dress-code-ul Avant-Garde le-a făcut pe celebrități să își folosească imaginația pentru a crea cele mai spectaculoase ținute.

Ținutele spectaculoase ale vedetelor la Elle Style Awards 2025

Evenimentul anual ELLE Style Awards 2025 a strălucit din nou, aducând împreună cele mai influente personalități din lumea modei și a showbiz-ului românesc. Desfășurată pe 10 decembrie la Palatul Parlamentului, gala a celebrat excelența în stil și creativitate.

Într-un spațiu reinventat special pentru această ocazie, invitații au respectat dress code-ul Avant-Garde, creând o atmosferă plină de glamour și extravaganță. Vedete, designeri, fashioniste, manechine și creatori de conținut s-au reunit pentru a sărbători cei 28 de ani de prezență a revistei ELLE pe piața românească.

Roxana Voloșeniuc și Maurice Munteanu au fost gazdele evenimentului, ghidând publicul prin momentele cheie ale serii.

Printre vedetele prezente s-au numărat Delia, INNA, Ruby, Alina Ceușan, Ada Galeș, Mădălina Ghenea, Dana Rogoz și Andreea Berecleanu.

În timp ce majoritatea celebrităților au ales negru pentru ținuta lor avangardistă, Mădălina Ghenea a optat pentru o rochie albă, strălucitoare, transparentă. Actrița a întors toate capetele cu ținuta ei spectaculoasă, făcând furori pe covorul roșu al evenimentului.

Vedete premiate la Elle Style Awards 2025

Gala de premiere a dezvăluit câștigătorii la cele 10 categorii. Mara Popa a câștigat premiul pentru Best Young Designer, în timp ce Misha Miller a fost desemnată Rising Star.

INNA a plecat acasă cu premiul pentru Celebrity Style, iar Tania Cozma a obținut distincția pentru Best Make-up Artist. Raul Tișa a fost recunoscut drept Best Hairstylist, iar Christian Tudose a câștigat la categoria Best Photographer.

Ivany a fost premiată ca Best Model, iar M. Marquise a câștigat titlul de Best Romanian Brand. Andra Olaru (Almaz) a fost desemnată Best Designer, în timp ce Omi Drăgan a primit premiul pentru Best Personal Style.

Delia a fost onorată cu trofeul MUSIC ICON, recunoscându-i-se astfel contribuția în industria muzicală. Un moment emoționant a fost acordarea premiului special Spotlight Award lui Zarug, pentru proiectul său social Iubibil.

Mădălina Ghenea, invitată specială la eveniment, a primit prestigiosul premiu ELLE Woman.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum s-au îmbrăcat vedetele la Elle Style Awards 2025

Sursă foto: ELLE

