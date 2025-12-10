Ce pensie are Carmen Tănase, după 40 de ani de carieră: „Trebuie să mă duc cu decizia”

Carmen Tănase, una dintre cele mai apreciate actrițe din România, a făcut o dezvăluire surprinzătoare despre pensia sa după o carieră de peste 40 de ani în teatru și film. Actrița a vorbit deschis despre veniturile sale într-un recent podcast, stârnind discuții în rândul publicului.

Ce pensie are Carmen Tănase

Cu o carieră impresionantă în spate, Carmen Tănase primește o pensie de 6.100 de lei. Această sumă poate părea surprinzător de mică pentru mulți, având în vedere notorietatea și experiența sa vastă în domeniu. Actrița a explicat situația sa financiară cu sinceritate.

„Ce pensie am? 6.100 de lei. 6.100 de lei și trebuie să mă duc și la UCIN, unde sunt eu arondată, ca să zic așa, că nu sunt la UNITER, și de acolo… dar trebuie să mă duc cu decizia că n-am avut timp să mă duc. De acolo mai primesc o jumătate de pensie sau, dacă merit și consideră oamenii că merit, indemnizație de merit. Dar alea sunt 100 de toate”, a afirmat Carmen Tănase.

Carmen Tănase a menționat că există oportunități de a-și suplimenta venitul prin intermediul unor indemnizații suplimentare. Aceste beneficii pot dubla efectiv pensia sa actuală, dar procesul de obținere a lor nu este simplu.

„Nu știu dacă 100 și la teatru, și la film sau 100 la teatru, 100 la film, dar cred că 100 și la una, și la alta și acolo doar când se eliberează un loc”, a a mai spus actrița în cadrul unui podcast.

Ce trebuie să facă actrița pentru a-și mări veniturile

Obținerea acestor beneficii suplimentare implică un proces birocratic pe care actrița încă nu l-a finalizat. Ea a explicat că trebuie să se prezinte personal pentru a depune documentele necesare.

„Deci, practic, când moare cineva, vine rândul altcuiva. Da, așa s-a dat. Și aia mai este cred cât pensia mea. Și dacă o iau pe aia nu mai iau jumătatea aia, și atunci am două pensii cum ar veni, și de acolo și de acolo. Dar trebuie să mă duc. Nu, e ok”, a precizat ea.

În anul 2023, Carmen Tănase a mai fost invitată într-un podcast, în care a vorbit despre veniturile ei. La momentul respectiv, ea spunea că salariul ei la teatru era de 1.300 de euro chiar dacă joacă sau nu. Pe lângă această sursă de venit, ea mai juca și în privat.

„Nu știu debutanții, dar eu sunt actor categoria 1A, și am 7.200 de lei, asta înseamnă 5.000 de lei înseamnă 1.000 de euro, deci cam 1.300 de euro. Ăsta e salariul de la teatrul unde am cartea de muncă, dacă joc sau nu, eu tot iau salariul ăsta. Eu joc foarte mult în privat. Ce joc la teatru privat, nu are legătură cu salariu, ăla e alt venit”, spunea actrița.

Sursă foto: Facebook

