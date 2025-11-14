Premierul Ilie Bolojan a propus o pensie 3.200 euro net pe lună pentru magistrați, ofertă refuzată de aceștia: „Gândiți-vă că o pensie medie în România este 550-600 de euro astăzi”

Ilie Bolojan a propus ca magistrații să aibă o pensie de 3.200 euro net, ceea ce le-ar asigura o „bătrânețe decentă”, însă aceștia nici nu au vrut să audă. Premierul a declarat că nu s-a ajuns la o soluție privind pensiile magistraților, în timpul întâlnirii de la Palatul Cotroceni.

Ilie Bolojan, propunere de 3.200 euro pensie pentru magistrați

Ilie Bolojan a declarat la Euronews că o soluție ar fi reducerea pensiilor magistraților la aproximativ 3.200 de euro net pe lună.

„Dacă s-ar aplica ceea ce am propus, ar fi 70% din ultimul salariu, ar fi aproximativ 3.500 de euro net, la care se aplică CASS-ul de 10% care se aplică la toți cei care au pensii mai mari de 3.000 de lei prin acea diferență. Asta ar însemna că ar mai scădea încă 300 de euro, deci ar fi 3.200 de euro net pe lună, ceea ce putem discuta dacă este o pensie potrivită pentru viziunea unui magistrat”, a precizat premierul.

În același timp, șeful Guvernului a subliniat discrepanța dintre pensiile magistraților și cele ale cetățenilor de rând. Ilie Bolojan atrage atenția asupra faptului că, în România, o pensie medie se încadrează între 550-600 de euro, comparativ cu 5.000 euro net, o pensie medie din magistratură.

„Eu, în afară de a descrie lucrurile sistemice cât mai corect posibil, nu doresc să intru într-o zonă de escaladare. Un lucru însă legat de valoarea pensiilor este cât se poate de cert. Vă rog să vă gândiți că o pensie cu care astăzi se iese în magistratură medie este aproape 5.000 de euro. Gândiți-vă că o pensie medie în România este 550-600 de euro astăzi”, a mai spus prim-ministrul.

Premierul, despre vârsta de pensionare a magistraților

În prezent, vârsta medie de pensionare a magistraților este de 48-50 ani. Această problemă a fost discutată de premierul Ilie Bolojan, care a subliniat necesitatea unei schimbări semnificative în acest sens.

„Trebuie să creștem vârsta de pensionare către vârsta standard, să eliminăm cât mai multe posibilități de pensionare rapidă, pensionare anticipată, să reducem portițele prin care prin diferite tehnici, certificate medicale care te duc într-o zonă de pensii de invaliditate care nu este acoperită de o boală sau de indemnizație de handicap”, a explicat premierul.

În timp ce susține că această vârstă de pensionare „nu mai poate fi suportată de statul român”, Ilie Bolojan subliniază faptul că peste 10 ani vor ieși la pensie și generațiile născute între anii 1968, 1969 și 1970.

„Nu mai putem să susținem și nu mai putem suporta nici din punct de vedere al sustenabilității, nici din punct de vedere al unei justiții sociale o pensionare care să fie între 48 și 50 de ani”, a explicat Ilie Bolojan, în timpul interviului de la Euronews.

Cum s-au desfășurat discuțiile de la Palatul Cotroceni

Premierul Ilie Bolojan a vorbit și despre discuțiile purtate zilele trecute la Palatul Cotroceni, împreună cu președintele Nicușor Dan. Acesta a precizat că fiecare participant și-a exprimat punctul de vedere, dar fără a se ajunge la o soluție concretă.

„Fiecare ne-am spus punctele de vedere, dar nu am ajuns la o soluție care să fie agreată de ambele părți. Și nici nu ne-am apropiat de o variantă care să pară că duce la o formulă în care să ajungem la un numitor comun”, a menționat șeful Executivului.

La jumătatea lunii octombrie, CCR a respins legea pensiilor magistraților pe care premierul Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. Vorbind acum despre perioada de tranziție a măririi vârstei de pensionare a magistraților, primul ministru a recunoscut că această perioadă este necesară.

„Cu cât această perioadă de tranziție este mai scurtă, cu atât corecția este mai rapidă. Introducând anumite inechități, pentru că unii se pensionează la o anumită vârstă, alții accelerat la o vârstă mult mai mare, cu cât este mai lungă, cu atât efectele de corecție se fac pe o perioadă mai lungă”, a mai spus Ilie Bolojan.

