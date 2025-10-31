Ilie Bolojan a explicat de ce refuză să demisioneze, deși este atacat în mod constant de PSD: „Am încercat să evit conflictele”

Ilie Bolojan a declarat joi, 30 octombrie, că nu intenționează să demisioneze din funcția de premier, deși în ultima perioadă a fost atacat în nenumărate rânduri de PSD, formațiune politică cu care se află la guvernare.

Ilie Bolojan nu demisionează din funcția de premier

Ilie Bolojan a precizat la postul de televiziune Antena 1 că nu va demisia din funcția de prim-ministru, explicând și de ce a luat această decizie.

„Nu se pune această problemă cu plecarea, pentru că atunci când eşti pe această funcţie, eşti conștient că o bună parte din percepţia vizavi de o ţară ţine de stabilitatea politică”, a afirmat Bolojan.

Premierul susține că preferă să facă tot ce este mai bine pentru țară, fără a ține cont de criticile cu tentă politică, evitând în acest fel și amplificarea conflictelor.

„Faptul că avem o coaliţie de patru partide care nu este uşor de gestionat, faptul că în această coaliţie apar atacuri, nu este de natură să creeze percepţia de stabilitate, să creeze percepţia de predictibilitate, şi eu am încercat în toată această perioadă să nu potenţez aceste lucruri, să evit conflictele, pentru că nu ne ajută cu nimic, fiind conştient că acest aspect de stabilitate şi de predictibilitate contează foarte mult atunci când cei care ne împrumută se gândesc la noi”, a mai spus Ilie Bolojan.

PSD, mai mult în opoziție decât la guvernare

Deși face parte din coaliția de guvernare, în ultimele luni, PSD pare să se fi aflat mai mult în opoziție, opunându-se public deciziilor luate de Executiv. Sorin Grindeanu a afirmat că Ilie Bolojan ia hotărâri fără a ține cont de dorințele social-democraților.

Astfel, pe 7 iulie, premierul anunța că mamele aflate în concediu pentru creșterea copilului vor plăti contribuția la sănătate de 10% (CASS), la fel ca bătrânii care au pensii mai mari de 3.000 de lei net. Atunci, Sorin Grindeanu s-a opus și a cerut în coaliție ca mamele, invalizii, veteranii de război şi foștii deţinuţi politici să nu mai plătească CASS, însă Ilie Bolojan nu a acceptat. Apoi, PSD a depus două proiecte pentru eliminarea CASS.

Pe 20 octombrie, când CCR a respins proiectul Guvernului Bolojan legat de reforma pensiilor magistraților, PSD a părăsit sala ziua următoare, în timpul discuțiilor din coaliție. Social-democrații l-au acuzat la acel moment pe prim-ministru că a refuzat formarea unui grup de lucru, mai exact propunerea PSD.

După acest moment, Sorin Grindeanu a lansat mai multe atacuri la adresa lui Ilie Bolojan, susținând că acesta acționează pe cont propriu. Cu toate acestea, premierul a preferat să răspundă simplu: „Nu voi fi niciodată de acord să fac înţelegeri pe sprânceană pentru privilegii sau pentru alte lucruri”.

