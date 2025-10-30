Sorin Grindeanu, atac la adresa lui Ilie Bolojan pe tema pensiilor magistraților: „De o săptămână tăiem frunze la câini, facem fotosinteză, asta când e soare”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, l-a atacat pe premierul Ilie Bolojan pe subiectul privind legea de modificarea a pensiilor magistraților, respinsă de Curtea Constituțională din motive de procedură. Grindeanu spune că de o săptămână, liderii coaliției stau degeaba, în loc să caute soluții ca să nu se piardă banii din PNRR.

Sorin Grindeanu îl trage de mânecă pe Ilie Bolojan, pe tema pensiilor magistraților

Social-democratul a acuzat liderii coaliției că stau degeaba, așteptând motivarea deciziei CCR, în loca să caute soluții ca să nu se piardă banii din PNRR.

„Suntem în situaţia următoare: avem o lege deja de o săptămână, care este declarată neconstituţională aşa cum ştiţi. Noi, coaliţia, de o săptămână tăiem frunze la câini, facem fotosinteză, asta când e soare. Nu încercăm să găsim soluţii, să deblocăm situaţia.

Aşteptăm motivarea CCR-ului (..) Sunt 10 zile deja de la decizie, încă n-a venit motivarea. Probabil că o să mai dureze ceva. În acest timp, noi am pierdut vremea, în loc să încercăm să facem alt proiect, să găsim altă cale. De ce? Pentru că ne permitem să pierdem 231 de milioane de euro”, a declarat joi Sorin Grindeanu, la Târgu Jiu, despre discuţiile în coaliţie privind proiectul pensiilor magistraţilor, citat de News.ro.

Sorin Grindeanu a spus că termenul limită pentru adoptarea noului proiect privind reforma pensiilor magistraților este 28 noiembrie.

„Dacă mergem în această formă, să ştiţi că 28 noiembrie, data limită, n-are cum să ne prindă cu o lege promulgată. Dar noi de 10 zile pierdem vremea, pentru că, ba se spune, Doamne, nu ne ducem, nu discutăm, nu vrem să găsim un proiect, că noi nu negociem, noi nu avem de ce să ne întâlnim cu actorii principali din justiţie, noi suntem prea zei, prea mari şi tari. Dar de 10 zile stăm. De 10 zile stăm şi pierdem timpul”, a spus Sorin Grindeanu.

Depune coaliția un alt proiect de lege pe pensiile speciale?

Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă va veni coaliția cu un alt proiect în Parlament privind pensiile speciale. El a spus că în protocolul coaliției „se spune că se ia o decizie în consens, dacă există consens, unanimitate”.

„O să vedem marţi, o avem iarăşi coaliţie, dar deja marţi avem două săptămâni de la decizia Curţii Constituţionale, sper să avem motivare, n-am de unde să ştiu dacă marţi va fi motivare, dar cert este că două săptămâni s-a stat”, a mai comentat Grindeanu.

El a reluat declarația Liei Olguțe Vasilescu, care a spus că dacă la finalul lunii noiembrie se vor pierde banii din PNRR, atunci cineva va trebuie să plătească, „să fie responsabil”.

