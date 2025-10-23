Sorin Grindeanu, atac ironic la adresa lui Ilie Bolojan: „Să demonstrăm că poți guverna și cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată!”

Tensiunile din coaliția de guvernare se adâncesc, după ce Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a lansat un nou val de critici la adresa premierului Ilie Bolojan. În centrul disputei se află reforma pensiilor speciale ale magistraților, pe care Grindeanu o consideră blocată de priorități politice și lipsa de dialog real cu sistemul de justiție.

Critici directe la adresa Guvernului Bolojan

Într-o declarație făcută miercuri, Grindeanu a acuzat Executivul condus de Ilie Bolojan că ignoră problemele reale ale sistemului de pensii speciale, preferând să se concentreze pe „statuia unora și altora”. „Aceste lucruri se fac ascultând sistemul și vorbind cu Ministrul Justiției, care a trimis observații Guvernului în ultimele săptămâni, dar care nu au fost luate în considerare”, a spus liderul PSD, citat de Agerpres.

Grindeanu a subliniat că este inadmisibil ca unii magistrați să se pensioneze la 48–49 de ani cu pensii de 7.000–10.000 de euro, și a promis că PSD va veni cu o propunere legislativă care să aducă „normalitatea” în sistem, respectând toate avizele constituționale, inclusiv cele ale Curții Constituționale.

Guvernarea, între orgoliu și lipsă de consultare

Liderul social-democrat a criticat și stilul de guvernare al premierului, pe care l-a descris ca fiind autoritar și lipsit de deschidere. „Să demonstrăm că poți guverna și cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată către proprii cetățeni”, a spus Grindeanu, într-o declarație ironică ce vizează atitudinea lui Bolojan față de partenerii de coaliție și față de sistemul de justiție

Potrivit acestuia, lipsa de consultare cu magistrații și ignorarea observațiilor venite din partea Ministerului Justiției au dus la blocaje și proteste în sistemul juridic. Grindeanu a avertizat că, fără dialog real, reforma pensiilor speciale riscă să eșueze din nou.

În ciuda tensiunilor, Grindeanu a anunțat că PSD va propune un nou proiect legislativ care să corecteze excesele din sistemul pensiilor speciale, dar într-un mod echilibrat și constituțional. „Modificările vor fi aplicate rapid, indiferent de spectacolul de sunet și lumini pe care l-au pus la cale unii și alții”, a declarat el, sugerând că Guvernul actual este mai preocupat de imagine decât de soluții reale.

„Nu sunt reforme și vedem doar scandal în aceste luni!”

Sorin Grindeanu l-a mai acuzat pe Ilie Bolojan că reformele promovate de Guvern nu sunt autentice, ci reprezintă doar măsuri de austeritate. Liderul PSD a declarat că în ultimele luni „vedem doar scandal”, iar concedierile colective nu pot fi considerate reforme reale. El a denunțat intenția Executivului de a echilibra bugetul prin introducerea contribuțiilor CASS pentru categorii vulnerabile, precum veteranii de război, foștii deținuți politici și tinerele mame, calificând aceste măsuri drept inechitabile și nesănătoase din punct de vedere economic.



„Nu sunt reforme și vedem doar scandal în aceste luni. Concedierile colective pe care le pun la cale unii și alții nu înseamnă reformă, înseamnă concedieri”, a transmis Grindeanu, subliniind că PSD va propune soluții alternative care să respecte echitatea socială și stabilitatea macroeconomică.

