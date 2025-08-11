Condițiile impuse de PSD pentru a rămâne la guvernare. Sorin Grindeanu: „Trebuie să discutăm cu datele pe masă” / Ce i-au cerut lui Ilie Bolojan

Astăzi, liderii PSD s-au întâlnit în una din cele mai importante ședințe, pentru a decide dacă partidul rămâne la guvernare. În urma discuțiilor, social-democrații au anunțat că vor continua să facă parte din coaliție, dar cu anumite condiții, care urmează să fie discutate și agreate în perioada următoare. Iată despre ce este vorba, de fapt, și ce i-au cerut lui Ilie Bolojan!

Partidul Social Democrat a decis, luni, într-o ședință a conducerii, să nu mai participe la ședințele Coaliției până ce nu va fi adoptat „un pachet pentru eliminarea privilegiilor”. Mai mult decât atât, au cerut o întâlnire cu ministrul de Finanţe pentru a vedea stadiul la zi al execuţiei bugetare, dar şi al rectificării bugetare.

Condițiile impuse de PSD pentru a rămâne la guvernare

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat clar care sunt condiţiile impuse de PSD pentru a reveni la şedinţele Coaliţiei, și anume: adoptarea unui pachet de eliminare a privilegiilor, care trebuie rezolvată înainte de discuţiile pentru cel de-al doilea pachet de măsuri de reducere a deficitului, dar și continuarea investițiilor prin programul Anghel Saligny.

„Îmi doresc ca rapid, mâine dacă se poate, acest pachet privind eliminarea privilegiilor să fie adoptat – se poate face prin asumarea răspunderii. Vrem să vedem măsuri clare privind tăierile, dar și investițiile. PSD condiţionează participarea la şedinţele coaliţiei de următoarele lucruri: adoptarea unui pachet pentru eliminarea privilegiilor”, a anunţat, luni, preşedintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu: „În momentul în care aceste lucruri vor fi adoptate PSD va reveni la şedinţele coaliţiei”

Sorin Grindeanu a spus ferm decizia luată de PSD, cât și schimbările pe care le vor, însă totodată a explicat că pe lângă toate acestea PSD vrea o întâlnire cu ministrul de Finanţe pentru a vedea stadiul la zi al execuţiei bugetare, dar şi stadiul rectificării bugetare.

„Trebuie să discutăm despre ceea ce înseamnă, măsuri care ar trebui regândite pe tema educaţiei”, a mai declarat Grindeanu.

Potrivit acestuia, abia apoi PSD va reveni la discuţiile despre pachetul al doilea de măsuri, explicând că se dorește ca acest pachet să cuprindă şi măsuri pentru relansarea economiei.

„Măsurile au fost adoptate în unanimitate. Dacă vorbim despre pachetul de eliminare a privilegiilor, mâine poate fi adoptat acesta prin asumarea răspunderii. Prima dată am discutat cu colegii mei din PSD și asta este linia pe care merge partidul astăzi și pe care le-o voi spune și premierului după această ședință. (…) Eu cred că trebuie să discutăm cu datele pe masă. În acest moment am spus care sunt cerințele PSD: Adoptarea acestui pachet de eliminare a privilegiilor și rectificarea bugetară.”, a subliniat Grindeanu.

Ce i-au cerut lui Ilie Bolojan

Liderii PSD i-au transmis lui Ilie Bolojan, în cadrul discuțiilor politice recente, o serie de solicitări legate de măsurile economice și sociale pe care le consideră prioritare. Printre acestea se numără și modificarea Legii pensiilor private, despre care social-democrații spun că, „în forma actuală, nu este una care să fie susținută de PSD”. Declarația a fost făcută chiar de către Sorin Grindeanu, care a subliniat că vor urma noi negocieri pe acest subiect înainte de o decizie finală.

Reamintim că Ilie Bolojan a precizat că s-a propus creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani, precizând că cei care vor să iasă mai devreme din sistem o pot face la vârsta de 58 de ani, dar nu mai devreme.

„Propunem creșterea vârstei de pensionare și intrarea și în sistemul de justiție în pensie la vârsta de pensionare standard, de 65 de ani. De asemenea, față de vechimea pe care astăzi o prevede legea, de 25 de ani, ceea ce permite pensionarea la 48 de ani, propunem o creștere a vechimii după care te poți pensiona la 35 de ani. Asta înseamnă că un magistrat poate să iasă la pensie mai repede, dacă dorește, dar nu la 48 de ani, ci la 58 de ani”, a subliniat primul ministru.

Ilie Bolojan a explicat că s-a propus și scăderea pensiei speciale la 70% din ultimul salariu net, de la 80% din brut, cât este în prezent.

„Propunerea este ca valoarea pensiei unui magistrat să fie maxim 70 la sută din ultimul salariu net. Deci, nu 80 la sută din brut cum este astăzi, ceea ce depășește salariul net. 70 la sută din ultimul salariul net este o valoare care oricum este la nivel, să spunem la marja superioară a situației din țările Uniunii Europene”, a explicat șeful Guvernului.

