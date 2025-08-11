Ilie Bolojan anunță taxe mărite, reduceri de personal și avertizează că România ar putea intra în incapacitate de plată: „Nu ne va fi bine. Trebuie să le spunem românilor”

Ilie Bolojan anunță taxe mărite și o serie de schimbări, care nu vor fi neapăra pe placul românilor. Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică seara, la Antena 3, că al doilea pachet de măsuri fiscale ar putea aduce reduceri de personal în instituțiile cu aparatul bugetar supradimensionat, inclusiv în administrația publică locală și taxe majorate. Mai mult, a spus inclusiv că în caz contrar, România ar putea intra în incapacitate de plată. Iată declarațiile lui mai jos!

Ilie Bolojan nu a ezitat și a declarat faptul că impozitele pe proprietate pentru persoanele fizice ar putea crește de la 1 ianuarie 2026, in anumite localităț. Mai mult, a ținut să specifice faptul că în unele cazuri taxele vor putea fi mai mari cu până la 70%, acolo unde acestea nu au mai fost indexate de mulți ani.

Ilie Bolojan anunță taxe mărite

Pe lângă taxele mărite, Ilie Bolojan a explicat și ce se întâmplă cu primăriile mici, falimentare, după măsurile legislative luate de Guvern. A răspuns ferm și a explicat că vor fi în continuare susținute și ajutate, însă avertizând că statul român nu mai are capacitatea financiară să distribuie atâţia bani către autorităţile locale.

„Nu ne va fi bine în perioada imediat următoare. Trebuie să o spunem clar românilor și să le explicăm de ce. Sperăm ca de la anul lucrurile să se îndrepte. Primăriile mici vor beneficia în continuare de sprijin de la stat, dar nu este normal să nu-ţi încasezi impozitele sau să stabileşti cele mai mici impozite pentru a fi cel mai popular primar, în acelaşi timp ducându-ţi grilele de salarizare, deci ridicând salariul angajaţilor la nivelul maxim aproape de viceprimar sau luând prea mulţi angajaţi sau risipind bani”, a declarat liderul guvernului, citat de News.ro.

Ilie Bolojan vrea să se facă reduceri de personal

Ilie Bolojan consideră că sunt institușii cu prea mulți angajați, astfel susține că atunci când se va face curățenie privind personalul, vor rămâne în instituţii oamenii muncitori și nu cei cu pile.

„Din punctul meu de vedere, în multe instituţii avem personalul supradimensionat, inclusiv în administraţia publică locală şi acolo unde numărul de angajaţi depăşeşte calculul corect, e foarte probabil să avem reduceri de personal.

Din punctul meu de vedere, un lucru important este că atunci când dimensionezi numărul de angajaţi într-o instituţie publică, că este centrală, că este locală, să-l calculezi corect şi oamenii raţionali ştiu că dacă faci asta, atunci trebuie să-i ţii pe oamenii care sunt buni, pentru că altfel nu-ţi poţi face treaba şi vei ajunge să răspunzi pentru faptul că instituţia ta nu livrează serviciile către cetăţeni aşa cum se cuvine. La nivel central, răspunderea este disipată şi acolo riscul să se întâmple astfel de lucruri este mai mare, pentru că nu există unul responsabil pe care să-l sesizeze exact cetăţeanul”, a spus Ilie Bolojan.

Citește și: Ce se întâmplă cu vila pe care Traian Băsescu a cerut-o. Anunțul lui Ilie Bolojan. „Vom tranșa această problemă!”

Ilie Bolojan anunță că România ar putea intra în incapacitate de plată

„Aceste pachete au nişte efecte pe care nu le putem nega. Un efect al creşterii TVA-ului va fi o creştere de preţuri, ceea ce indirect va alimenta uşor inflaţia, deci foarte probabil, faţă de estimările, să spunem, de la începutul anului, vom avea în a doua jumătate acestui an o inflaţie uşor mai mare. Avem o realitate economică pe care nu putem nega, care este o realitate de tip european, am avut o încetinire a economiei europene şi faţă de estimările cu care s-a construit bugetul la începutul anului de 2,5%, creşterea economică este mult mai redusă în prima jumătate a anului.

De asemenea, acest pachet vine să corecteze nişte nedreptăţi, nişte acumulări negative care au fost în aceşti ani, cum sunt aspectele care ţin de pensionarea magistraţilor, avem o realitate în România pe care nu o putem nega, că suntem pe penultimul loc din Europa din punct de vedere al populaţiei active. A populaţiei implicate în economie, din cei care sunt abţi de muncă, între peste 55 de ani, practic jumătate din români nu mai sunt implicaţi într-o formă de muncă contractuală, pentru că avem pensionări prea rapide, avem uneori pensii care nu reflectă volumul de muncă pe care l-ai prestat de-a lungul unei scurte cariere şi dacă nu vom avea mai mulţi oameni în piaţa muncii, n-avem cum să ne putem gândi că ne va fi mai bine în anii următori”, a declarat Ilie Bolojan, duminică seară, la Anena 3.

Citește și: Ilie Bolojan a dat o lege care afectează dreptul românilor la concediu medical: „Angajații se pot îmbolnăvi fie exact o lună, fie 14 zile”

Ilie Bolojan: „Al treilea pachet de măsuri vine să răspundă acestei necesităţi”

„O componentă importantă ţine de partea fiscală, e o a treia componentă acestui pachet, modificări ale legislaţiei care ţine de insolvenţă, modificări ale legislaţiilor fiscale, în aşa fel încât să existe o capacitate mai redusă de a fugi de plata taxelor, de a ne încasa într-o formă mai bună, taxa pe valoare adăugată şi alte taxe, de a descuraja munca la negru şi acest al treilea pachet de măsuri vine să răspundă acestei necesităţi”, a explicat Bolojan.

Sursă foto: facebook

Urmărește-ne pe Google News