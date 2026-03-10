Guvernul a anunțat o nouă măsură de stabilitate pe piața energiei, menită să protejeze populația într-o perioadă marcată de incertitudini economice și tensiuni internaționale. Autoritățile au decis prelungirea mecanismului de reglementare a tarifelor la gaze pentru încă un an, astfel încât românii să nu fie afectați de fluctuațiile bruște ale pieței globale.

Ministrul Energiei: Prețul rămâne stabil încă un an

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat că ordonanța adoptată de Guvern garantează un preț reglementat pentru consumatorii casnici până în aprilie 2027. Asta înseamnă că de la 1 aprilie 2026 și până în primăvara lui 2027, consumatorii casnici vor continua să plătească maximum 0,31 lei/kWh, indiferent de evoluțiile internaționale ale pieței gazelor.

„Prețul la consumatorul final va avea un preț stabil timp de un an de zile, până în aprilie 2027, indiferent de fluctuațiile internaționale”, a declarat ministrul după ședința de Guvern, potrivit Știrile Pro TV.

El a detaliat mecanismul economic care permite menținerea tarifului actual: un preț maxim de 110 lei/MW la producător, tarife reglementate pentru transport și distribuție și o marjă limitată de profit pentru furnizori.

„În această formulă, orice modificare care poate să apară pe piață este absorbită. Prețul pe care îl plătesc astăzi românii va fi același încă un an de zile de acum înainte”, a subliniat Bogdan Ivan.

Ministrul a clarificat și situația notificărilor primite recent de consumatori: „Oamenii nu trebuie să facă absolut nimic. Toate facturile, începând cu 1 aprilie, vor veni la acest preț reglementat.”

Ce spune Ilie Bolojan despre plafonarea tarifelor la gaze

Premierul Ilie Bolojan a confirmat că plafonarea prețului gazelor pentru populație rămâne în vigoare până la 31 martie 2027, decizie motivată de trei factori majori: creșterea producției interne, stabilitatea economică și contextul internațional tensionat.

„Cel mai important document care a fost astăzi adoptat este cel legat de menținerea prețurilor la gaz la locuințele din România, din luna aprilie anul acesta până în luna aprilie anul următor”, a declarat premierul, citat de Mediafax.

El a subliniat că România se apropie de independența energetică: „Anul viitor România își va dubla aproape capacitatea de alimentare cu gaz. Vom deveni practic independenți și cel mai bun moment pentru liberalizarea pieței este atunci când oferta va fi suficientă.”

Premierul a explicat și impactul economic al deciziei: „Una din țintele pe care ni le-am asumat este coborârea ratei inflației, iar orice creștere de prețuri în zona energiei înseamnă un impact important.”

În ceea ce privește contextul global, Bolojan a avertizat că tensiunile din zona Golfului pot influența prețurile: „Există efecte marginale și asupra noastră și vedeți ce creșteri au fost pe aceste piețe. Acolo unde putem influența lucrurile, era normal să intervenim.”

Foto – Facebook

