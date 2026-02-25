  MENIU  
Home > Știri > Noi schimbări aduse de Guvernul condus de Ilie Bolojan. Executivul pregătește tăieri masive în aparatul de stat

Noi schimbări aduse de Guvernul condus de Ilie Bolojan. Executivul pregătește tăieri masive în aparatul de stat

Oana Savin
.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a făcut un pas îndrăzneț în reforma administrativă și relansarea economică a României, adoptând măsuri care vizează eficientizarea aparatului de stat și stimularea creșterii economice. Printre cele mai proeminente schimbări se numără descentralizarea deciziilor, creșterea vârstei de pensionare și noi reguli fiscale.

Ilie Bolojan, despre OUG privind relansarea economică

Ilie Bolojan a afirmat că OUG privind relansarea economică „vine să completeze cadrul fiscal şi bugetar pe care îl avem astăzi în vigoare, în aşa fel încât să pună economia ţării noastre pe baze mai sănătoase şi să creeze mecanisme de stimulare a creşterii economice din vara acestui an şi în continuare în anii următori”.

„Toate aceste măsuri adoptate azi vor duce la îmbunătățirea calității administrației publice. Urmează ca în lunile următoare să adoptăm fiecare schemă de sprijin care este propusă în această ordonanţă, în aşa fel încât aceste scheme să fie ancore de creştere în fiecare domeniu de activitate care este prevăzut în ordonanţă”, a precizat premierul în cadrul unei conferințe de presă.

În ceea ce privește reforma administrației, Bolojan spune că aceasta „vine cu câteva precizări foarte importante care ţin de susţinerea descentralizării, un lucru despre care s-a vorbit de foarte multe ori, dar, din păcate, s-a făcut destul de puţin”.

„În primul rând face cele două administraţii mai eficiente, propunând audituri de personal şi reducerea cheluielilor acolo unde se constată că sunt nejustificate, ceea ce va face să avem o administraţie, atât locală, cât şi centrală mai eficientă în anii următori, reducând bazele de cheltuieli ale administraţiei din România”, a subliniat prim-ministrul, citat de Libertatea.

Citește și: Schimbări importante legate de impozitele și taxele locale. Decizia coaliției de guvernare

Citește și: Carrefour, promoție pentru clienți înainte ca magazinele să fie preluate de frații Pavăl, care dețin Dedeman

Tăieri de posturi în administrația centrală

Ilie Bolojan a menționat că urmează să fie aplicate măsurile de țin de auditarea cheltuielilor de personal și de reducerea acestora și în administrația centrală.

De asemenea, premierul a spus că sunt „măsuri de creşterea eficienţei în domeniul sănătăţii, în domeniul culturii, în aşa fel încât şi aceste sectoare să avem rezultate mai bune şi servicii mai bune pentru cetăţenii”.

În ceea ce privește vârsta de pensionare, Bolojan a precizat că se impun măsuri în acest sens „în sectoarele de activitate care ţin de ordine publică şi siguranţă naţională”.

Citește și: Când intră banii de pensii în martie 2026. Calendarul plăților pentru seniori

Citește și: Premierul Ilie Bolojan amenință cu demiteri în lanț pentru blocajele din PNRR: „Revocări din funcție!”

De ce vrea Ilie Bolojan să crească vârsta de pensionare

Premierul a subliniat faptul că România nu își mai permite să pensioneze angajații la vârste de 40-50 de ani și a explicat că, în ceea ce privește angajații din domeniile Apărare și Ordine Publică, discuția comportă două aspecte,

„Primul este legat de necesitatea de a creşte vârsta de pensionare pentru toate categoriile de angajaţi din România care beneficiază într-o formulă sau alta de pensionare anticipată. Şi am mai spus şi spun, ţara noastră nu îşi mai permite să pensioneze oameni la 48, 49, 51, 52 de ani. Acesta este adevărul”, a spus el.

„Trebuie să creştem vârsta de pensionare. Acesta este fondul problemei. Ministerele care sunt responsabile vor veni cu propunere în acest sens, iar, aşa cum s-a întâmplat şi la magistraţi, şi în aceste zone, pentru cei care astăzi îndeplinesc vârsta de pensionare, va fi o perioadă tranzitorie şi dânşii vor putea să opteze pentru pensionarea după actuala lege, fără să fie afectaţi de noile prevederi. Pentru că, aşa cum ştiţi, prevederile noi au acţiune doar pentru viitor”, a explicat Ilie Bolojan.

Sursă foto: Hepta

