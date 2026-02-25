  MENIU  
Schimbări importante legate de impozitele și taxele locale. Decizia coaliției de guvernare

Schimbări importante legate de impozitele și taxele locale. Decizia coaliției de guvernare

Raluca Vițu
.

Guvernul pregătește noi facilități fiscale pentru locuințele vechi și persoanele cu handicap, după ce majorările de taxe intrate în vigoare la 1 ianuarie 2026 au generat nemulțumiri în rândul populației. Coaliția de guvernare a decis reintroducerea unor reduceri consistente, vizând atât proprietarii de clădiri istorice sau vechi, cât și persoanele cu dizabilități care dețin prima locuință sau primul autovehicul.

Reduceri pentru locuințele vechi

Deciziile adoptate luni de liderii Coaliției marchează o schimbare importantă în politica fiscală locală. Măsurile vin în contextul în care numeroși contribuabili au reclamat creșterile semnificative ale impozitelor locale aplicate de la începutul anului. Prin noile prevederi, guvernul încearcă să atenueze impactul acestor majorări și să ofere sprijin unor categorii considerate vulnerabile sau cu un rol important în conservarea patrimoniului construit.

Una dintre principalele modificări vizează reintroducerea reducerilor pentru clădirile cu vechime de peste 50 de ani. Potrivit deciziei politice, imobilele vor beneficia de cote diferențiate în funcție de anul construcției.

Reprezentanții coaliției au transmis într-un comunicat că „reducerea impozitelor pentru clădirile vechi este necesară pentru a proteja patrimoniul și pentru a sprijini proprietarii care suportă costuri ridicate de întreținere”, notează HotNews.ro. Concret, clădirile mai vechi de 100 de ani vor avea o reducere de 25%, iar cele construite între 50 și 100 de ani vor beneficia de o reducere de 15%.

Ministerul Finanțelor a fost însărcinat să elaboreze textul de lege și să prevadă mecanisme prin care contribuabilii care au achitat deja impozitele majorate să poată primi regularizări. „Vom asigura un cadru clar pentru ca oamenii să nu fie dezavantajați”, au precizat surse guvernamentale.

Facilități pentru persoanele cu handicap

O altă categorie vizată de noile măsuri este cea a persoanelor cu handicap grav și accentuat. Pentru acestea, guvernul introduce reduceri semnificative la impozitul pentru prima locuință și primul autovehicul.

„Persoanele cu handicap grav vor beneficia de o reducere de 50%, iar persoanele cu handicap accentuat vor beneficia de o reducere de 25%, cu introducerea unor plafoane valorice”, a anunțat Executivul. Măsura nu se aplică persoanelor încadrate în gradele ușor și mediu, conform legislației în vigoare.

Datele Ministerului Muncii arată că, la 31 martie 2025, în România erau înregistrate 966.637 de persoane cu dizabilități, dintre care aproape 90% se încadrează în gradele grav și accentuat. „Este o categorie numeroasă, iar sprijinul fiscal este binevenit”, au declarat reprezentanți ai organizațiilor pentru drepturile persoanelor cu dizabilități.

Deciziile coaliției sunt privite ca o încercare de echilibrare a politicilor fiscale după un început de an tensionat. Specialiștii în administrație publică atrag însă atenția că impactul bugetar al acestor reduceri trebuie analizat atent, mai ales în localitățile unde veniturile proprii sunt limitate.

Foto – arhivă

