Guvernul anunță o altă măsură drastică. „Mi se pare că este mult mai corect ca…” Decizia lui Ilie Bolojan

Guvernul se pregătește să adopte în următoarele zile un proiect de lege care va schimba regulile privind cumulul pensiei cu salariul în sistemul public. Premierul Ilie Bolojan a explicat că modelul urmează schema deja aplicată magistraților, unde pensionarii reangajați nu mai pot încasa simultan pensia integrală și salariul.

Proiectul privind cumulul pensie–salariu, aproape de adoptare

Premierul a confirmat că documentul este finalizat și urmează să fie aprobat de Executiv.

„Avem acest proiect pregătit şi în zilele următoare îl veţi vedea adoptat de guvern”, a declarat Ilie Bolojan la Digi24.

El a explicat că noua regulă va replica sistemul aplicat în magistratură: persoanele pensionate care continuă să lucreze la stat vor primi doar o parte din pensie.

„După ce s-a pensionat, nu mai poate beneficia şi de pensie integral şi de salariu, ci doar de 15% din valoarea pensiei”, a precizat premierul.

Argumentele Guvernului: echitate socială și eficiență administrativă

Bolojan a subliniat că măsura este necesară în instituțiile unde auditurile arată un surplus de personal. În opinia sa, este mai corect ca angajații cu venit stabil să nu cumuleze pensia cu salariul, pentru a permite menținerea în sistem a profesioniștilor fără alte surse de venit.

„Mi se pare că, din punct de vedere social, este mult mai corect ca un om care a un venit stabil să nu mai cumuleze pensia cu salariul, iar cel care nu are un alt venit, dar este un bun profesionist, să rămână în sistem”, a explicat premierul.

Posibile contestații la CCR

Întrebat despre riscul ca proiectul să fie respins de Curtea Constituțională, Bolojan a arătat că precedentul din magistratură ar trebui să fie un argument solid.

„Dacă este valabil actualul sistem pentru magistraţi, s-ar prezuma că ar trebui să fie valabil şi pentru celelalte categorii”, a spus acesta.

Urmează reformarea altor pensii speciale

Premierul a anunțat și o reformă mai amplă a sistemelor care permit pensionarea la vârste foarte mici și acordarea unor pensii speciale egale cu ultimul salariu. Guvernul pregătește proiecte legislative ce vor fi prezentate în luna martie.

„Trebuie corectate toate sistemele în care se permite pensionarea la 50-52 de ani şi unde pensia este cât ultimul salariu”, a declarat Bolojan.

Aceste modificări vor viza angajații din Ministerul de Interne, apărare, ordine publică și siguranță națională. Premierul a precizat că vor exista perioade de tranziție și excepții pentru cei care lucrează în condiții dificile, pentru a evita „șocurile” în sistem.

Foto – arhivă

