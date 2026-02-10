Ilie Bolojan, despre taxele mărite și supărarea românilor: „Nimeni nu vrea să plătească aceste lucruri”

Ilie Bolojan a vorbit despre supărarea românilor în urma măsurilor economice dure și mărirea taxelor, care au amplificat sentimentul de nedreptate. Premierul promite corectarea inechităților, însă cere răbdare în fața noilor reguli fiscale.

Ilie Bolojan, despre măsurile economice, taxele și viitorul țării

Premierul Ilie Bolojan a abordat subiectele fierbinți care domină discuțiile publice în România. De la măsurile economice controversate până la protestele profesorilor, liderul guvernului nu a evitat să răspundă și să ofere perspective asupra soluțiilor necesare.

Bolojan a recunoscut că măsurile economice recente au adâncit nemulțumirile cetățenilor, mai ales din cauza percepției că povara fiscală nu este distribuită echitabil. Exemplul pensiilor magistraților, ca parte din inechitățile sistemului, a fost subliniat de premier.

„Intrarea la pensie la 49 de ani nu este nici corectă, nici sustenabilă și trebuie să corectăm repede asta”, a declarat el la Digi 24.

Potrivit acestuia, lipsa unor măsuri compensatorii au alimentat percepția că „nu toată lumea achită nota de plată”, lucru care a amplificat ostilitatea față de sistem.

„Era evident că aceste măsuri care au fost luate sunt măsuri care au un cost care înseamnă o contracţie economică, orice s-ar spune, şi care, pe bună dreptate, nemulţumesc o parte dintre cetăţeni. Cu cât aceste măsuri corective se lungesc, cu atât nemulţumirea creşte. Cu cât măsurile aşteptate de reducere a cheltuielilor de stat, de reducere a personalului excedentar, de corectare a nedreptăţilor, de îndreptare a pensiilor magistraţilor, cu atât starea de nemulţumire nu poate să se atenueze şi românii nu mai au răbdare”, a adăugat premierul.

Prim-ministrul susține că mulți români nu plăteau taxe și impozite

Potrivit lui Ilie Bolojan, existau mai multe categorii de români care nu plăteau taxe și impozite, acesta referindu-se la persoanele cu dizabilităţi, proprietariir de imobile foarte vechi, nereabilitate, unde majorările de impozite s-au resimţit mai mult.

„Nimeni, nici ei, nici dvs. nu vrem să plătim nici taxe de parcare în plus, nici taxe de telefonie în plus, nici impozit pe proprietate, nimeni nu vrea să plătească aceste lucruri. Dar, în afară de acest sentiment general, aici s-au întâmplat câteva lucruri, unele sunt din culpa Guvernului, a modului în care a fost adoptată legislaţia, unele sunt din culpa primăriilor care au pus în practică aceste măsuri. De exemplu, am anulat foarte multe excepţii, una din erorile noastre în toţi aceşti ani este că am creat foarte multe excepţii şi, practic, o bună parte din cetăţenii noştri nu plăteau taxe şi impozite locale”, a afirmat primul ministru.

Despre o posibilă plecare din fruntea Guvernului

De asemenea, premierul a vorbit și despre posibilitatea de a pleca din această funcție. Bolojan susține că nu există semnale că actuala Coaliție de guvernare nu mai are sprijin și nu se teme că ar putea fi înlocuit din fruntea Executivului.

Pe de altă parte, el a mărturisit că a luat în calcul de mai multe ori să demisioneze „din cauza nedreptăților”, dar acum este hotărât să meargă mai departe.

„Stabilitatea e bună, dar nu o stabilitate de formă. Dacă tensiunile vor depăși normalul, va fi greu de funcționat”, a precizat premierul.

Sursă foto: Hepta

