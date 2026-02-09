Un bărbat din Vâlcea a fost amendat cu 13.000 de lei din cauza unui videoclip postat pe TikTok. S-a filmat în timp ce forțează un cal să tracteze o greutate considerabilă. După verificări, polițiștii și inspectorii pentru protecția animalelor au stabilit că animalul a suferit mult din cauza bărbatului și au aplicat sancțiunea.

Un bărbat de 42 de ani din județul Vâlcea a fost sancționat cu peste 13.000 de lei după ce a postat pe TikTok un videoclip în care apare forțând un cal să tragă o greutate mare. Filmarea, care a ajuns rapid în mediul online, a atras atenția autorităților responsabile cu protecția animalelor.

În filmare, calul este legat de un bloc de beton și obligat să îl deplaseze pe o suprafață plană. Din cauza sarcinii excesive, animalul se dezechilibrează de mai multe ori și se mișcă cu dificultate. Acest fapt a dus direct la intervenția poliției. Autoritățile au folosit materialul video pentru a identifica persoana implicată și a strâns probe suplimentare.

Cei care se ocupă de acest caz au concluzionat că bărbatul a aplicat un tratament nejustificat animalului, încălcând regulile de protecție a acestora. Sancțiunea a fost stabilită pentru supunerea calului la eforturi excesive, incompatibile cu folosirea normală a unui animal pentru muncă.

Ce se întâmplă în astfel de situații șocante

Cazul evidențiază rolul rețelelor de socializare în descoperirea și documentarea faptelor de cruzime. Distribuirea imaginilor a permis identificarea rapidă a persoanei și inițierea verificărilor.

Instituțiile de protecție a animalelor subliniază importanța semnalării publice atunci când există dovezi vizuale.

Amenda face parte dintr-un efort mai larg de prevenire a suferinței animalelor și de responsabilizare a proprietarilor. Autoritățile desfășoară controale atât în urma sesizărilor, cât și din proprie inițiativă.

