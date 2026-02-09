Home > Știri > Un bărbat din Vâlcea a fost amendat cu 13.000 de lei din cauza unui videoclip postat pe TikTok. S-a filmat în timp ce forțează un cal să tracteze o greutate considerabilă
Un bărbat din Vâlcea a fost amendat cu 13.000 de lei din cauza unui videoclip postat pe TikTok. S-a filmat în timp ce forțează un cal să tracteze o greutate considerabilă. După verificări, polițiștii și inspectorii pentru protecția animalelor au stabilit că animalul a suferit mult din cauza bărbatului și au aplicat sancțiunea.
Un bărbat din Vâlcea a primit o amendă mare după ce a postat pe TikTok un videoclip cu un cal forțat să tragă o greutate mare. Filmarea a ajuns rapid în mediul online și a atras atenția autorităților. Polițiștii și inspectorii pentru protecția animalelor au verificat imaginile și au stabilit că animalul a suferit din cauza efortului excesiv. Amenda aplicată vine ca urmare a încălcării regulilor care protejează animalele de tratamente nejustificate.
Un bărbat de 42 de ani din județul Vâlcea a fost sancționat cu peste 13.000 de lei după ce a postat pe TikTok un videoclip în care apare forțând un cal să tragă o greutate mare. Filmarea, care a ajuns rapid în mediul online, a atras atenția autorităților responsabile cu protecția animalelor.
În filmare, calul este legat de un bloc de beton și obligat să îl deplaseze pe o suprafață plană. Din cauza sarcinii excesive, animalul se dezechilibrează de mai multe ori și se mișcă cu dificultate. Acest fapt a dus direct la intervenția poliției. Autoritățile au folosit materialul video pentru a identifica persoana implicată și a strâns probe suplimentare.
Cei care se ocupă de acest caz au concluzionat că bărbatul a aplicat un tratament nejustificat animalului, încălcând regulile de protecție a acestora. Sancțiunea a fost stabilită pentru supunerea calului la eforturi excesive, incompatibile cu folosirea normală a unui animal pentru muncă.
Amenda face parte dintr-un efort mai larg de prevenire a suferinței animalelor și de responsabilizare a proprietarilor. Autoritățile desfășoară controale atât în urma sesizărilor, cât și din proprie inițiativă.
Sursa foto: Freepik
