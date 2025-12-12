Ramona Olaru, flirt în public cu un tânăr. Prezentatoarea a lăsat de înțeles exact ce își dorește: „Eu nu sub brad vreau să stau”

Ramona Olaru este o femeie singură și independentă, râvnită de mulți bărbați. Cu toate acestea, ea are standarde considerate de mulți pretendenți drept exagerate. Prezentatoarea în vârstă de 36 de ani a flirtat fără perdea cu un tânăr de pe TikTok. Replicile dintre ei au fost savuroase.

Ramona Olaru, schimb de replici dulci cu un tânăr de pe TikTok

Ramona Olaru a început să flirteze cu Rareș, un tânăr care începe să se facă cunoscut pe TikTok. Urmăritorii sunt din ce în ce mai investiți în povestea care începe să se înfiripe între cei doi.

Totul a început de la câteva clipuri, unde Ramona și Rareș au schimbat replici, dedicații muzicale și chiar aluzii mai îndrăznețe. Recent, Ramona a făcut duet cu dedicația lui Rareș, în care tânărul face playback pe o piesă de-ale lui Nicu Paleru și îi transmit prezentatoarei că „se îndreaptă spre inima ei”.

La rândul ei, Ramona i-a promis că îi lasă adresa în comentarii, dar i-a spus că ea adoarme devreme, așa că ar face bine să ajungă repede.

Se naște o idilă?

Urmăritorii deja speră la o frumoasă poveste de dragoste după flirtul continuu dintre cei doi.

„De ce am impresia că râzând, glumind va ieși o frumoasă poveste de dragoste?!”, „Se naște o iubire frumoasă. măcar să îți trăiești viața că meriți”, spun câteva dintre comentarii.

Alți utilizatori spun că au observat că zâmbetul Ramonei ascunde un entuziasm față de Rareș, lucru care ar putea duce la o poveste de dragoste.

Unul dintre schimburile de replici a fost în timp ce Rareș s-a filmat lângă un brad uriaș de Crăciun, despre care a spus că e suficient de înalt încât să o așeze sub el pe Ramona, care are 1,77 cm.

Replica Ramonei nu a fost deloc inocentă și a lăsat să se înțeleagă că vedeta ar putea să vrea mai mult de la tânăr. „Problema este că eu NU sub brad vreau să stau!”

„Te pun în loc de stea!”, i-a răspuns Rareș.

„„Mna… aici nu mai zic nimic! Dar tre’ să mă iei de la St. Moritz! Că eu acolo fac Crăciunul!”, a fost replica Ramonei Olaru.

Ramona Olaru a trecut prin mai multe dezamăgiri în dragoste. Ultima relație mediatizată a fost cu Cătălin Cazacu, cu care a fost și logodită. După despărțire, acesta i-a cerut inelul de logodnă înapoi, spre dezamăgirea prezentatoarei.

