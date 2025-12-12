Ramona Olaru, flirt în public cu un tânăr. Prezentatoarea a lăsat de înțeles exact ce își dorește: „Eu nu sub brad vreau să stau”

Ramona Olaru este o femeie singură și independentă, râvnită de mulți bărbați. Cu toate acestea, ea are standarde considerate de mulți pretendenți drept exagerate. Prezentatoarea în vârstă de 36 de ani a flirtat fără perdea cu un tânăr de pe TikTok. Replicile dintre ei au fost savuroase.
Ramona Olaru, schimb de replici dulci cu un tânăr de pe TikTok
Ramona Olaru a început să flirteze cu Rareș, un tânăr care începe să se facă cunoscut pe TikTok. Urmăritorii sunt din ce în ce mai investiți în povestea care începe să se înfiripe între cei doi.
Totul a început de la câteva clipuri, unde Ramona și Rareș au schimbat replici, dedicații muzicale și chiar aluzii mai îndrăznețe. Recent, Ramona a făcut duet cu dedicația lui Rareș, în care tânărul face playback pe o piesă de-ale lui Nicu Paleru și îi transmit prezentatoarei că „se îndreaptă spre inima ei”.
„„Mna… aici nu mai zic nimic! Dar tre’ să mă iei de la St. Moritz! Că eu acolo fac Crăciunul!”, a fost replica Ramonei Olaru.
Ramona Olaru a trecut prin mai multe dezamăgiri în dragoste. Ultima relație mediatizată a fost cu Cătălin Cazacu, cu care a fost și logodită. După despărțire, acesta i-a cerut inelul de logodnă înapoi, spre dezamăgirea prezentatoarei.
