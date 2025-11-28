Ramona Olaru, amenințată cu moartea după ce a supărat mai mulți bărbați: „Mi-au zis că mă omoară pe unde mă prind”

Ramona Olaru a supărat mai mulți bărbați cu ultimele sale declarații, motiv pentru care a primit amenințări cu moartea. Vedeta a fost invitată la un podcast, unde a vorbit sincer despre așteptările sale într-o relație, dar și despre faptul că nu mai acceptă multe lucruri de la bărbați, în general. Ulterior, ea a dezvăluit că a primit amenințări cu moartea.

Ramona Olaru a primit mesaje de amenințare cu moartea

Ramona Olaru se poate lăuda cu o carieră impresionantă și o viață așa cum și-o dorește, fără să datoreze nimic nimănui. Faimoasa colegă a lui Răzvan Simion și Dani Oțil are o viață minunată, cu toate că la capitolul dragoste nu a excelat niciodată. Ea a învățat să își fie de ajuns și să nu aștepte de la nimeni să o facă fericită, punându-se în fiecare zi pe primul loc.

Recent, Ramona Olaru a participat la un podcast unde a supărat mai mulți bărbați. Ea a făcut referire la specia masculină, iar acest lucru i-a deranjat pe mai mulți reprezentanți ai așa-zisului sex puternic.

Vedeta a vorbit despre standardele sale și a menționat că nu își dorește să piardă timpul cu oricine. Mai mult, ea a spus că nu vrea să aibă de-a face cu bărbați a căror situație materială este mai slabă decât a ei. Prin declarațiile sale, vedeta a supărat mai mulți bărbați, care s-au gândit să o amenințe cu moartea.

„Am primit mesaje de amenințare de la niște bărbați, care mi-au zis că pe unde mă prind, mă omoară. Mesaje urâte, pentru că oamenii nu suportă sinceritatea. Când omul trăiește într-o realitate, nu suportă să îi schimbi cursul vieții”, a povestit Ramona Olaru, în podcastul lui Radu Țibulcă.

Ce declarații a făcut

Ramona Olaru a povestit și ce declarații a făcut astfel încât să îi supere pe bărbații care au decis să o amenințe. Vedeta a explicat că aceștia au luat de bune remarcile pe care ea le-a făcut la adresa bărbaților în general, în urma experiențelor sale.

„Îmi reproșau că cine sunt eu să le zic lor că sunt proști. Pentru că eu am zis, la un moment, într-un podcast, că există bărbații care sunt foarte proști, ceea ce susțin în continuare.

Vorbele mele au fost într-un anumit context, în care am vorbit despre un tip de comportament. Individul în cauză, fiind atât de redus mintal, atât a avut de dat și atât a aruncat. «Cine ești tu să îmi spui mie că sunt prost? Pe unde te prind, te omor!», mi-a spus unul”, a adăugat vedeta.

