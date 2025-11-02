„Munceam la câmp ca să-i dau bani surorii mele să se ducă la școală.” Ramona Olaru, dezvăluiri rare despre copilăria ei marcată de lipsuri / Exclusiv

Ramona Olaru a vorbit despre copilăria ei marcată de lipsuri, în emisiunea „Fresh by Unica”. Prezentatoarea de la Antena 1 nu s-a lăsat doborâtă de acest lucru însă, ci s-a ambiționat să-și demonstreze că are potențial și că își poate depăși statutul.

Cum a arătat copilăria Ramonei Olaru

Invitată în emisiunea Fresh by Unica, Ramona Olaru (36 de ani) a vorbit, printre multe altele, despre copilăria ei marcată de lipsuri. Prezentatoarea de la Antena 1 este mezina într-o familie cu trei copii din satul Vălenii de Munte, județul Prahova.

Ramona Olaru ne-a mărturisit că ea și frații ei au fost marginalizați în copilărie atât de colegii de școală, cât și de profesori, pentru că proveneau dintr-o familie de fermieri.

„Tot timpul îmi doream ca la început de an colegii sau profesorii să se comporte altfel cu mine. De ce spun acest lucru? Niciodată nu am fost primită (bine – n.red.), nici eu, nici sora mea, nici fratele meu, nici copiii din comunitatea de unde eu vin, pentru că eu vin dintr-o fermă undeva pe câmp. Nu eram primiți sau văzuți foarte bine, pentru că eram ăia de la fermă, marginalizați, murdari, proști, așa ne considerau. Și profesorii au făcut de fiecare dată aceste discriminări, greșeli, marginalizări. Cred că, într-un fel sau altul, au afectat. Numai că la mine, așa-mi place să cred, au afectat într-un mod pozitiv, deși nu sună bine propoziția asta. M-a motivat pe mine să fiu mai mult și să arăt că eu sunt mult mai mult decât ei sau că fac mai mult decât ei, dar în subconștient. Adică n-am zis niciodată: «Lasă că vă arăt eu vouă!». În subconștient se ducea lupta. Încrederea asta să fiu mai mult decât credeau ei sau îmi dădeau de înțeles că pot fi”, a spus Ramona Olaru, la Fresh by Unica.

„Munceam la câmp ca să-i dau bani surorii mele să se ducă la școală”

În cadrul aceluiași interviu, Ramona Olaru a povestit că ea și frații ei obișnuiau să muncească pe câmp pentru bani de buzunar. „Pentru noi însemnau foarte mult”, a explicat prezentatoarea.

„Eu, fiind cea mai mică, sora mea deja plecase la liceu, deja scăpase de ce se întâmpla în partea asta și atunci rămăsesem eu pe plan local. Dar în continuare părinții mei nu aveau bani să-i dea și eu munceam în aceste condiții de mers la câmp ca să fac bani să-i dau surorii mele să se ducă la școală. Uit foarte multe lucruri din aceste întâmplări pentru că, într-un fel sau altul, le bagi dedesubt ca să nu-ți mai amintească de stările nepotrivite din vremurile respective”, a încheiat Ramona Olaru.

Moderator: Elena Popa

Imagine: Ada Cheroiu

Montaj: Ștefan Buzoianu

Foto: Instagram/@ramonna_olaru

