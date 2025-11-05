Ramona Olaru vrea să devină mamă cu orice preț. La ce gest a recurs la 36 de ani

Ramona Olaru nu a avut prea mult noroc în dragoste, însă știe sigur că vrea să devină mamă, așa că până apare bărbatul cu care va simți că vrea să facă acest pas, ea s-a apucat de procesul prin care își îngheață ovocitele pentru a le păstra în eventualitatea unei sarcini mai târziu. Iată ce a spus vedeta.

Ramona Olaru își îngheață ovocitele ca să își păstreze șansele unei sarcini

Ramona Olaru are 36 de ani și își dorește să devină mamă pe viitor, cu toate că momentan nu există niciun bărbat în viața ei și nici până acum nu a fost vreunul cu care să simtă să facă un astfel de pas.

Totuși, vedeta de la Neatza cu Răzvan și Dani a dezvăluit că s-a apucat de înghețarea ovocitelor, un proces prin care se asigură că va avea material genetic pentru o viitoare sarcină, indiferent de felul în care va fi produsă sau purtată aceasta.

„M-am apucat de procesul de înghețare a ovocitelor. Sunt în acest proces, am început să fac toate analizele și toate lucrurile care trebuie făcute.

Practic, în următoarele două săptămâni va trebui să ne apucăm de creșterea acelor locuri pentru a scoate cât mai multe ovocite, ca apoi, într-o lună, să facem prima extracție, cred că se numește puncție. Se iau ovocitele cu o seringă și se pun la înghețat.

Am 36 de ani, nu mai poți fi sigură că poți face natural un copil atunci când voi găsi eu iubirea vieții mele”, a spus Ramona Olaru în cadrul podcastului lui Jorge.

Ce fel de bărbat își dorește asistenta Tv

Ramona Olaru a fost căsătorită și a avut relații lungi, însă niciuna dintre acestea nu s-au dovedit a fi de bun augur.

Ea a vorbit în repetate rânduri că s-a săturat de întâlniri sau relații cu bărbați care nu se ridică la nivelul ei financiar.

”Mie mi-e frică de săraci. Eu cu săracii… Eu tot timpul am avut. Deci fii atentă, eu n-am fost un om bogat. (…) Dar din tot ce am adunat și ce am muncit și ce am strâns până în momentul ăsta, nici măcar unul din toți cei cu care am ieșit n-a avut mai mult decât mine (…)

Am caietul meu de manifestare. Am scris și scriu de fiecare dată tot ce are bărbatul meu, că el e deja. El e, doar trebuie să ne întâlnim. Și scrie tot, de la fizic până la psihic, moral, intelectual, financiar, comportamental. Tot scrie, tot una sub alta”, a mărturisit Ramona Olaru.

