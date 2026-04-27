Ramona Olaru și Steve Ant s-ar fi despărțit. Alex Bodi a reacționat rapid: „Acum cântă în arabă”

Dragostea dintre Ramona Olaru și artistul grec Steve Ant pare să fi ajuns la o răscruce. Cei doi, care au captivat atenția publicului cu relația lor discretă și promițătoare, ar fi ales drumuri separate după doar câteva luni.

Ramona Olaru și Steve Ant s-ar fi despărțit

De la primele lor apariții împreună, Ramona Olaru și Steve Ant au preferat să își trăiască povestea de dragoste departe de ochii curioșilor. Abia după un timp, au confirmat că formează un cuplu, iar imaginile cu ei au început să devină tot mai frecvente în mediul online. Publicul i-a văzut ca pe un cuplu stabil și fericit, însă recent, semnele unei posibile răciri nu au mai putut fi ignorate.

În perioada sărbătorilor de Paște, cei doi au fost surprinși de Cancan într-o vacanță idilică în Tenerife, alimentând zvonurile despre o relație serioasă. Cu toate acestea, lucrurile par să fi luat o altă turnură după revenirea în țară. Aparițiile lor împreună s-au rărit, iar în mediul online, interacțiunile dintre cei doi au devenit tot mai puține.

În ultima vreme, Ramona Olaru a atras atenția cu o serie de postări pe social media, inclusiv imagini cu un buchet de flori, fără a dezvălui însă expeditorul. Unii fani speculează că ar putea fi un gest pentru a trezi gelozia lui Steve Ant, în timp ce alții cred că ar fi vorba despre o nouă relație.

„Când cineva nu crede că poate să se ridice la standardele tale, își protejează ego-ul prin a-ți diminua valoarea și prin a se convinge pe sine că tu ești problema”, a scris Ramona pe Instagram, lăsând loc de interpretări.

De cealaltă parte, Steve Ant a publicat mesaje enigmatice pe contul său de Instagram, sugerând că traversează o perioadă dificilă: „Și eu sunt obosit, frate, dar avem niște visuri de urmărit”.

Deși ruptura nu a fost confirmată oficial, semnele recente indică o schimbare semnificativă în relația lor. În timp ce Ramona Oalru pare să fie mai activă și să își trăiască viața în continuare, grecul preferă să păstreze discreția.

Reacția lui Alex Bodi

Alex Bodi, cu care Ramona Olaru a avut o discută în urmă cu câteva luni, a reacționat după ce au apărut zvonurile unei posibile despărțiri între asistenta de la „Neatza” și Steve Ant.

Într-o postare recentă, Alex Bodi a ținut să își exprime opinia despre situația sentimentală a asistentei TV. Cu un ton sarcastic, afaceristul a făcut aluzie la preferințele acesteia pentru parteneri cu o anumită situație financiară, lăsând să se înțeleagă că fericirea nu poate fi cumpărată cu bani.

„Banii nu aduc fericirea și dacă îi ai… iar dacă nu, nasoleanu!! acum cântă în arabă… cu uleiul de măsline nu s-a înțeles bine!!!”, a transmis Alex Bodi pe rețelele sociale.

Aceste remarci nu sunt o premieră. De-a lungul timpului, Bodi a lansat numeroase comentarii dure la adresa Ramonei Olaru, mai ales de când aceasta a devenit subiect de discuție pe rețelele sociale. Fie că este vorba despre opiniile ei exprimate public sau despre viața personală, afaceristul nu s-a ferit să spună ce gândește despre asistenta tv.

Alex, Bodi, critici la adresa Ramonei Olaru

În trecut, Ramona Olaru a stârnit controverse după ce a vorbit deschis în cadrul podcastului moderat de Jorge despre preferințele ei în materie de parteneri și despre importanța situației financiare în relații. Declarațiile ei au provocat o avalanșă de reacții, iar Alex Bodi nu a rămas tăcut.

„Nu am nimic personal cu nimeni, doar că urăsc falsitatea și perversitatea asta. Lejeritatea cu care vorbesc ele de bani și parte financiară, dar nimic de iubire sau ce aport au ele într-o relație! Un om cu bani selectează mereu femeile și poate avea ca ea 10 lunar. Dacă ea crede că apărând la TV e vreo divă și unii trebuie să-i facă ei toate poftele, se înșală amarnic”, a declarat afaceristul la momentul respectiv.

El a continuat, criticând-o pe vedetă pentru pretențiile sale, despre care sugerează că nu sunt fundamentate pe merite reale: „Nu are ea sânge regal sau a trăit numai în medii habsburgice sau ludovice, să i se cuvină milionari. O femeie independentă, cum se crede ea, trebuie să vorbească altfel, mai ales la TV, dacă vrea să fie un exemplu. Așa e doar un exemplu al femeilor pe interes”.

