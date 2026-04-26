ADDA și Cătălin Rizea, detalii neștiute despre relația lor: „Fiecare zi e o aventură. Nicio zi nu seamănă cu cealaltă!" Ce o deranjează pe artistă la soțul ei

ADDA și Cătălin Rizea au făcut o serie de dezvăluiri rare despre relația lor, oferind publicului o privire nefiltrată asupra a ceea ce înseamnă viața de cuplu dincolo de lumina reflectoarelor. După aproape zece ani de căsnicie, cei doi artiști au decis să renunțe la filtrele de pe rețelele sociale și să vorbească despre micile conflicte, despre începuturile dificile, dar și despre secretele care îi mențin uniți.

Echilibrul fragil dintre stres și susținere reciprocă

Într-un mediu atât de agitat precum cel al showbiz-ului, menținerea păcii în familie necesită o strategie bine pusă la punct. ADDA și Cătălin recunosc faptul că oboseala acumulată și perioadele lungi de stres pot duce la momente de tensiune, însă au găsit o metodă inedită de a gestiona aceste crize: niciodată nu cedează amândoi în același timp.

„Fiecare zi e o aventură. Nicio zi nu seamănă cu cealaltă și încercăm să le facem pe toate cât de bine se poate. Avem noroc că cedăm pe rând. Și ne susținem unul pe celălalt. Cred că depinde de situație, context și cât de lungă a fost perioada stresantă. De obicei, se acumulează oboseala și tensiunea și e firesc să fie și zile mai grele”, au mărturisit cei doi despre dinamica lor interioară, într-un interviu pentru viva.ro.

Războiul casnic: Între obsesia pentru curățenie și dezordine

Dezvăluirile lor au atins și subiecte care se regăsesc în majoritatea gospodăriilor. Artista și soțul ei au recunoscut că sunt firi diametral opuse atunci când vine vorba de organizarea casei, lucru care generează adesea scântei, dar și momente amuzante. Această sinceritate despre „defectele” partenerului adaugă o notă de umanitate imaginii lor publice.

„Mă deranjează că este foarte dezordonat. Și pe el îl enervează că eu sunt prea nebună cu curățenia. Efectiv două extreme! Ne întâlnim, cumva, pe la mijloc. Eu mai închid ochii și nu văd hainele aruncate, iar el le mai împăturește, din când în când!”, explică ADDA, subliniind că secretul unei relații de lungă durată stă în capacitatea de a face compromisuri zilnice.

„Te iubesc”, un ritual obligatoriu după un deceniu de căsnicie

Chiar dacă nu se încadrează în tiparul clasic de cuplu romantic care mizează pe gesturi grandioase, ADDA și Cătălin au un obicei de la care nu se abat niciodată. După zece ani, aceștia demonstrează că afecțiunea exprimată prin cuvinte rămâne motorul principal al conexiunii lor, indiferent cât de haotică ar fi viața de zi cu zi.

„Ne spunem te iubesc în fiecare zi. Nu suntem romantici, dar suntem sensibili amândoi. E o combinație emoționalo-amuzanto-agitație mereu. Asta este dinamica noastră”, au conchis aceștia. Prin aceste mărturisiri, ADDA și Cătălin Rizea reconfirmă faptul că o relație puternică se bazează pe lucruri simple, constante și, mai ales, pe o sinceritate totală în fața provocărilor vieții.

Foto – Facebook / Instagram

Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția aprilie 2026 ELLE - ediția aprilie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Precomanda - Legendele modei Precomanda - Legendele modei 69.98 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn – Pencil Tins Panini Adrenalyn – Pencil Tins 75 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn XL – Dream box Panini Adrenalyn XL – Dream box 175 RON Cumpără acum
Precomanda - Trabant 601 de luxe Precomanda - Trabant 601 de luxe 109.8 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 6 Trabant 601 de luxe – Editia nr 6 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 5 Trabant 601 de luxe – Editia nr 5 54.9 RON Cumpără acum
