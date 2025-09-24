Fiul Addei și al lui Cătălin Rizea, victima bullying-ului la școală. Prin ce trece Alexandru

Alexandru, fiul Addei și al lui Cătălin Rizea, a început anul școlar cu stângul. Băiatul se confruntă deja cu răutățile colegilor. Alex a devenit ținta jignirilor din cauza faptului că este fiul unei artiste celebre.

Alex, fiul Addei și al lui Cătălin Rizea, ținta răutăților colegilor

Adda și Cătălin Rizea au devenit părinți în urmă cu 9 ani, Alexandru devenind centrul universului lor. De fiecare dată când vorbește de fiul ei, artista o face cu multă emoție și dragoste. Acum, din păcate, băiatul trece printr-o situație mai neplăcută la școală, după ce a devenit ținta răutăților colegilor săi.

Adda a vorbit deschis despre acest subiect și a dezvăluit cât de afectat este băiatul de ceea ce se întâmplă.

Cântăreața a mărturisit că a ales să îi spună fiului ei că este mai bine să nu mai ia în seamă cuvintele colegilor săi.

„La școală, dacă se ciondănește cu vreun copil, îl înjură de mine. Și se supără, are o sensibilitate, dacă-i zice cineva ceva de mine. Dar i-am explicat că fiecare spune ce aude pe acasă. Dar sunt copii”, a afirmat Adda pentru Cancan.

Adda și Cătălin Rizea au ales, spre deosebire de majoritatea vedetelor, să își înscrie fiul la o școală de stat, în detrimentul uneia private.

„Am vrut neapărat să-l dăm la stat. Am auzit însă multe povești de la școlile private și am fost șocată puțin. Uneori am regretat, dar vom vedea ce va fi. În primele zile la școală a fost îmbuzeală mare la intrare. E ceva de rău cu părinții”, a subliniat artista.

Alex Rizea, admis la o academie de fotbal

Recent, Alexandru a fost admis la academia Clubului de fotbal Rapid, după ce a trecut cu brio toate probele. Deși este un copil cu potențial, care a dat tot ce a putut pentru a intra la această academie, și aici fiul Addei se confruntă cu discriminarea.

Artista a precizat că unii copii i-au spus că a fost admis datorită celebrității părinților săi.

„Alex a intrat la Academie la Rapid. A dat vreo patru probe. A intrat printre primii, pe forțele lui. Nu are nicio legătură cu noi. Din păcate, e predispus la vorbe: că vai, părinții săi cine sunt. Chiar e un copil foarte bun”, a explicat Adda.

Artista a devenit mamă pe 22 octombrie 2016, când a venit pe lume singurul ei fiu. Adda a născut prin cezariană și a ales să îi pună numele Alexandru Cătălin.

