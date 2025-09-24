Tatăl lui Elon Musk, acuzat că și-a abuzat sexual copiii. Cum a răspuns Errol Musk acuzațiilor

Errol Musk, în vârstă de 79 de ani, este acuzat că i-ar fi abuzat pe cinci dintre cei nouă copii ai săi, atât în Claifornia, cât și n Africa de Sud, unde locuiește bărbatul, potrivit rapoartelor poliției și instanței, precum și a interviurilor cu membrii familiei și asistenți sociali, obținute de publicație.
Ca răspuns la acuzații, Errol a declarat pentru New York Times într-o declarație publicată pe 23 septembrie că „rapoartele sunt false și extrem de absurde”.
Documentele arată că primul incident a avut loc în 1993, când fiica vitregă a omului de afaceri, Jana Bezuidenhout, pe atunci în vârstă de 4 ani, le-ar fi spus membrilor familiei că acesta a atins-o într-un mod indecent.
Asistența socială, implicată în cazul fiului de 5 ani al afaceristului
Membrii familiei l-au acuzat pe Musk că și-a abuzat două dintre fiice, precum și pe unul din giii lui vitregi. Mai mult, în 2023, asistența socială a fost implicată în momentul în care fiul lui în vârstă de 5 ani a afirmat că Errol l-a mângâiat pe fese.
Conform înregistrărilor poliției și ale instanței, trei anchete separate au fost deschise. Și, deși două dintre anchete s-au încheiat, Errol nu a fost condamnat pentru nicio infracțiune.
Pe lângă faptul că a negat acuzațiile, Errol a susținut într-o declarație către NYT că acuzațiile au fost inventate de membri ai familiei care încercau să obțină bani de la Elon „punându-i pe copii să spună lucruri false”.
În ceea ce îl privește pe Elon Musk, fondatorul Tesla nu a vorbit public despre acuzațiile aduse tatălui său.
