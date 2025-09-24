Tatăl lui Elon Musk, acuzat că și-a abuzat sexual copiii. Cum a răspuns Errol Musk acuzațiilor

Errol Musk, tatăl lui Elon Musk, este acuzat că i-a abuzat sexual pe cinci dintre copiii săi și copiii vitregi, conform documentelor obținute de The New York Times pe 23 septembrie.

Errol Musk, acuzat că și-a abuzat sexual copiii

Errol Musk, în vârstă de 79 de ani, este acuzat că i-ar fi abuzat pe cinci dintre cei nouă copii ai săi, atât în Claifornia, cât și n Africa de Sud, unde locuiește bărbatul, potrivit rapoartelor poliției și instanței, precum și a interviurilor cu membrii familiei și asistenți sociali, obținute de publicație.

Ca răspuns la acuzații, Errol a declarat pentru New York Times într-o declarație publicată pe 23 septembrie că „rapoartele sunt false și extrem de absurde”.

Documentele arată că primul incident a avut loc în 1993, când fiica vitregă a omului de afaceri, Jana Bezuidenhout, pe atunci în vârstă de 4 ani, le-ar fi spus membrilor familiei că acesta a atins-o într-un mod indecent.

Zece ani mai târziu, ea a spus că l-a surprins pe Errol mirosindu-i lenjeria intimă murdară, potrivit publicației americane.

După cum s-a relatat anterior, Errol Musk a mărturisit în 2018 că el și Jana au avut un copil împreună la ani după ce el divorțase de mama ei, Heide Bezuidenhout, în 2004.

Errol Musk are cel puțin nouă copii și doi copii vitregi. Acesta a fost căsătorit de trei ori, cu Heide, Maye Haldeman și Sue Musk.

Asistența socială, implicată în cazul fiului de 5 ani al afaceristului

Membrii familiei l-au acuzat pe Musk că și-a abuzat două dintre fiice, precum și pe unul din giii lui vitregi. Mai mult, în 2023, asistența socială a fost implicată în momentul în care fiul lui în vârstă de 5 ani a afirmat că Errol l-a mângâiat pe fese.

Conform înregistrărilor poliției și ale instanței, trei anchete separate au fost deschise. Și, deși două dintre anchete s-au încheiat, Errol nu a fost condamnat pentru nicio infracțiune.

Pe lângă faptul că a negat acuzațiile, Errol a susținut într-o declarație către NYT că acuzațiile au fost inventate de membri ai familiei care încercau să obțină bani de la Elon „punându-i pe copii să spună lucruri false”.

În ceea ce îl privește pe Elon Musk, fondatorul Tesla nu a vorbit public despre acuzațiile aduse tatălui său.

