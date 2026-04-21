Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil luni, 20 aprilie, în mare secret. Artista și tenismenul și-au spus „DA” într-un cadru restrâns, alături de familie și prietenii apropiați. Însă, o persoană importantă a lipsit de la marele eveniment.

Marele absent de la cununia Andreei Bălan

Deși au anunțat că se vor căsători pe 10 mai, în cadrul unui eveniment grandios, Andreea Bălan și Victor Cornea au decis să se cununie civil mai devreme. Astfel, cei doi au ajuns în fața ofițerului stării civile luni, 20 aprilie, fiind însoțiți doar de prieteni și familie.

Îmbrăcată într-o rochie mini, albă, strânsă pe corp, Andreea Bălan a radiat de fericire la Primăria Voluntari. Nu au lipit nici domnișoarele de onoare, care au îmbrăcat rochii roz.

„DA, din tot sufletul, cu iubire ♾️ pentru totdeauna ❤️”, a scris artista pe pagina ei de Instagram.

După ce au devenit oficial soț și soție, aceștia au împărtășit câteva fotografii de la eveniment pe rețelele sociale. În imagini se vede că Andreea Bălan și Victor Cornea au fost însoțiți de un număr restrâns de persoane, precum și faptul că Săndel Bălan, tatăl cântăreței, nu a fost prezent.

Lipsa lui este una notabilă, ținând cont de faptul că relația dintre el și artistă era una mai bună în ultima perioadă.

Cununia religioasă va avea loc pe 10 mai

Nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea este programată pentru data de 10 mai, când sute de persoane le vor fi alături. Artista, care a luat numele de familie al soțului ei, va purta atunci trei rochii de mireasă.

„Nunta mea cu Victor, știți deja, că este pe data de 10 mai. O să îmbrac trei rochii de mireasă la nunta mea. Mai avem multe de pus la punct. Mai avem niște detalii, dar o să ne ocupăm abia după concertul meu de la Sala Palatului”, spunea în urmă cu câteva săptămâni artista pentru Viva.

În ceea ce privește luna de miere, Andreea Bălan a spus că nu au timp pentru ea acum, întrucât Victor Cornea participă în următoarea perioadă la mai multe competiții.

„Nu avem timp de lună de miere, dacă mă întrebați asta, pentru că el este ocupat cu competițiile mari care se desfășoară. Este în plin sezon. Vor urma cele mai mari turnee. Probabil la finalul anului, în decembrie, când Victor este liber vom pleca undeva. Atunci va fi luna noastră de miere. Însă noi am fost în multe vacanțe până acum”, a explicat ea.

