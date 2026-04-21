Mihaela Rădulescu, mesaj dureros cu ocazia zilei de naștere a lui Felix Baumgartner: „Nu este tocmai genul de ‘petrecere’ pe care aș dori-o cuiva!”

Mihaela Rădulescu a generat un val de emoție în mediul online, publicând un mesaj de o profunzime rară cu ocazia zilei de naștere a regretatului Felix Baumgartner.

Aceasta este prima aniversare pe care Mihaela o marchează în absența fizică a partenerului său, momentul fiind unul de o încărcătură simbolică imensă pentru fanii din întreaga lume.

Prima aniversare fără eroul care a învins gravitația

Mesajul Mihaelei Rădulescu a debutat cu o mărturisire dureroasă despre realitatea pierderii, subliniind faptul că absența celui drag transformă o zi de sărbătoare într-un moment de reflecție solitară. Vedeta a punctat faptul că această zi de naștere este prima pe care Felix o petrece dincolo de nori, departe de cei care l-au iubit pe pământ. „Astăzi este ziua lui de naștere, prima acolo sus și prima pentru mine… fără el. Nu este tocmai genul de ‘petrecere’ pe care aș dori-o cuiva”, a scris aceasta. Vedeta a continuat prin a evoca spiritul liber al celui poreclit „Felix cel fără de frică”, amintind că „astăzi ne amintim de un tip grozav care nu s-a mulțumit doar să tindă spre cer — acesta a fost locul lui de joacă preferat și putea foarte ușor să facă gravitația să pară ridicolă”.

Dincolo de recorduri: portretul unui profesionist desăvârșit

Dincolo de durerea personală, textul publicat de vedetă a servit drept reamintire a motivelor pentru care Felix Baumgartner a rămas în istorie ca o figură legendară. Mihaela a evidențiat faptul că succesul său nu a fost doar rezultatul curajului nebun, ci mai degrabă produsul unei munci titanice și al unei discipline de fier.

Ea a subliniat că „Felix nu a fost doar curajos și neînfricat, a fost cel mai muncitor, concentrat, disciplinat și autodidact în tot ceea ce urma să cucerească”. Pentru marele public, el a reprezentat perfecțiunea tehnică, fiind, așa cum scrie Mihaela, „un EROU, o LEGENDĂ vie a Aviației, deținător a numeroase recorduri mondiale, primul om care a depășit viteza sunetului în cădere liberă”.

O legendă pentru lume, un întreg Univers pentru Mihaela Rădulescu

Pentru marele public, Felix Baumgartner va rămâne mereu un pilot de elită și un vorbitor motivațional care a inspirat generații. Totuși, pasajul care a atins cel mai mult inimile cititorilor a fost cel în care Mihaela a vorbit despre esența relației lor, dincolo de camerele de filmat și de reflectoarele scenei mondiale. Ea a ținut să precizeze că, deși pentru restul planetei el era o figură iconică, „pentru mine, el era toate acestea, desigur, dar când eram doar noi doi, el era… pur și simplu BĂRBATUL care iubea o femeie care îl iubea la rândul ei”. Această conexiune specială a fost definită de vedetă printr-o filozofie de viață comună: „La viteză maximă pentru amândoi”.

Finalul mesajului este o promisiune de loialitate care transcende timpul și spațiul, lăsând în urmă o amprentă de devotament. Mihaela Rădulescu și-a asigurat partenerul, folosind un apelativ plin de afecțiune, că sprijinul ei nu va înceta niciodată indiferent de distanța dintre cele două lumi. „Nu mă voi opri niciodată din a te susține, Schatzischatz”, a scris vedeta, încheind cu o dorință adresată posterității: „Sper ca lumea să facă la fel”. Prin aceste rânduri, Mihaela nu doar că și-a plâns pierderea, dar a reușit să transforme tristețea într-un imn de recunoștință.

Foto – Facebook / Instagram

