Mihaela Rădulescu, prima reușită după pierderea lui Felix Baumgartner și a mamei sale: „Lupt, mă întorc dintr-un loc foarte întunecat”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

După luni întregi în care s-a luptat cu durerea pierderii, dar și cu familia lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu a înregistrat o reușită. Vedeta a absolvit un program de management la Universitatea din Monaco și spune că acest lucru a ajutat-o foarte mult.

Mihaela Rădulescu, diplomă în management

Mihaela Rădulescu demonstrează încă o dată că forța interioară și ambiția pot depăși orice obstacol. După un an marcat de pierderi personale și dificultăți emoționale, celebra vedetă își regăsește echilibrul și strălucește din nou. Recent, vedeta a anunțat cu mândrie o realizare importantă: absolvirea unui program executiv de management la Universitatea din Monaco.

„Astăzi am terminat un program executiv de management la Universitatea din Monaco, mi-am luat diploma, mi-am sunat fiul și a fost un sentiment atât de frumos să știu că este mândru de mama lui. Așa că mă celebrez pe mine însămi, pentru că, în loc să-mi pierd mințile, am decis să-mi pun mintea la treabă – parte din resetarea totală a vieții mele”, a scris Mihaela Rădulescu pe Instagram, împărtășind cu fanii săi bucuria acestui moment.

Aceasta nu este doar o diplomă, ci o victorie personală pentru fosta prezentatoare tv, care a găsit puterea să se reinventeze după pierderea iubitul său, Felix Baumgartner, și a mamei sale, în decurs de doar câteva luni. Relația tensionată cu familia lui Felix și durerea emoțională au fost provocări uriașe, însă vedeta și-a canalizat energia spre educație și dezvoltare personală.

Citește și: Loredana Groza a suferit o nouă pierdere. Unchiul vedetei a murit: „Odată cu el a dispărut o lume”

Citește și: Dana Roba, mesaj dur pentru Ema Oprișan, după divorțul de Răzvan Kovacs: „Măcar dacă erai deșteaptă”

Pe cine a sunat vedeta imediat după absolvire

Un moment emoționant a fost telefonul dat fiului ei, Ayan, imediat ce a primit diploma.

„Mândria din glasul lui m-a făcut să mă simt mai fericită și împlinită ca oricând”, a povestit vedeta.

Mihaela Rădulescu a subliniat că această realizare marchează un capitol nou în viața sa, un exemplu de reziliență și putere interioară.

Citește și: Frații Velea, băieții Antoniei și ai lui Alex Velea, au lansat prima lor piesă, „Mamacita”. Reacții pro și contra online: „Au dat hitul ăla mare” / „Total nepotrivită vârstei lor”

Citește și: Visul neîmplinit al lui Mircea Lucescu. Dezvăluirile emoționante făcute de Matei Lucescu: „A insistat să venim, dar n-am apucat”

Dincolo de diplome și reușite, Mihaela Rădulescu a împărtășit și lecțiile valoroase pe care le-a învățat în urma suferințelor prin care a trecut.

„Dacă cineva a trecut printr-un iad similar cu al meu, vreau să știe că acest lucru ajută. Familia, prietenii adevărați, străinii incredibil de buni care au lăsat aici atât de multe semne frumoase de iubire și sprijin, concentrarea pe muncă sau pe afacerea ta, învățarea a ceva nou, toate ajută. Dar cea mai importantă persoană care te poate ridica și îți poate arăta lumina… ești tu însuți. Restul sunt amintiri care nu vor dispărea și nici nu ar trebui. Felix, mama mea… ar fi fost și ei atât de mândri de mine… Lupt, mă întorc dintr-un loc foarte întunecat, pas cu pas, pentru că această viață pe care o avem trebuie sărbătorită cu fiecare bătaie a inimii.”, a spus Mihaela Rădulescu, care a distribuit și câteva imagini cu Felix Baumgartner.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Mihaela Rădulescu

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News