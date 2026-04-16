Dana Roba, mesaj dur pentru Ema Oprișan, după divorțul de Răzvan Kovacs: „Măcar dacă erai deșteaptă”

Dana Roba a lansat critici dure la adresa Emei Oprișan, fosta parteneră a lui Răzvan Kovacs, acuzând-o de decizii greșite în viața personală. Declarațiile make-up artistei au stârnit reacții intense online.

Dana Roba, mesaj dur pentru Ema Oprișan, după divorțul de Răzvan Kovacs

Dana Roba nu a menajat-o deloc pe Ema Oprișan, care trece printr-o perioadă dificilă după despărțirea de Răzvan Kovacs. Make-up artista a criticat-o dur pe fosta concurentă de la „Insula Iubirii”, sezonul 7, pentru alegerile personale.

Răzvan Kovacs a confirmat despărțirea de Ema Oprișan la finalul lunii ianuarie. Astfel, Ema a rămas singură cu doi copii, o fetiță, Luna, din relația cu Răzvan, și un băiețel, Noah, dintr-o altă relație. Între timp, Răzvan și-a refăcut viața alături de Ella Vișan de la „Insula Iubirii”, sezonul 9.

„Am lăsat un comentariu zilele trecute, unei plângăcioase care plângea că o lăsat-o și al doilea bărbat”

După ce a văzut-o pe Ema Oprișan plângând pe rețelele sociale, Dana Roba i-a transmis un mesaj acid, fără rezerve.

„Am lăsat un comentariu zilele trecute, unei plângăcioase care plângea că o lăsat-o și al doilea bărbat. «Cine dracu te-a pus să faci doi copii cu doi bărbați?», am întrebat-o eu. Un comentariu pe care eu mi-l asum la orice oră. Și acum vreau să dezbat acest subiect pentru că oamenii mă înjură acolo, că de ce am spus asta. Păi dacă n-ai înțeles din prima, că n-a mers. Și ai făcut un plod cu unul și n-a mers și a trebuit să te desparți, ești proastă a doua oară? Păi ești proastă?”, a declarat fără menajamente Dana Roba, conform Spynews.

„Măcar dacă erai deșteaptă!”

Continuându-și pledoaria, make-up artista a abordat și dificultățile de ordin familial și material care pot apărea în astfel de situații. Ea a pus sub semnul întrebării alegerile Emei și modul în care aceasta își gestionează viața.

„Tu îți dai seama ce înseamnă? Unul are niște neamuri, celălalt copil are alte neamuri. A, nu, nu vrem nici cu neamul ăla, ăia nu sunt cu noi. A, nu, maică-ta umbla cu colinda. Nu ne trebuie copilul. Pe bune? Păi nu ești tu proastă când te pui să faci doi copii cu doi bărbați? Bă, măcar dacă erai deșteaptă! Și ce făceai? Îți făceai al doilea copil cu unul putred de bani. Trai ca o regină toată viața ta. Sincer. Măcar dacă făceai cu unul bogat. Dar mai faci și cu a doua sărăcie. (…) Și ce o să faci acum? O să te întorci la vechea meserie pe care ai avut-o nu? Trebuie să crească copiii din ceva. Copiii ăștia nu cred că au tați milionari care să îți dea ție și tu să nu faci nimic toată ziua. O să te întorci la vechea meserie, altă variantă nu ai”, a continuat aceasta.

Mesajul Danei Roba a stârnit numeroase reacții, generând o dezbatere aprinsă în mediul online cu privire la alegerile personale și responsabilitatea în relații.

