Relația tensionată dintre Mihaela Rădulescu și Teo Trandafir. Mulți au uitat de războiul dintre cele două vedete: „Trebuia să mă salvez cumva”

Puțini mai țin minte războiul dintre Mihaela Rădulescu și Teo Trandafir. Cele două și-au aruncat cuvinte grele, iar puțini telespectatori își aduc aminte de momentele tensionate. Recent, Teo a povestit un episod care a lăsat-o fără replică pe Mihaela Rădulescu.

Teo și Mihaela Rădulescu, replici usturătoare

Teo Trandafir s-a lansat în televiziune în aceeași perioadă cu Andreea Marin, Mircea Radu și Dan Negru.

Vedeta și-a amintit recent un episod în care i-a dat o replică dură Mihaelei Rădulescu, care a rămas mască.

Prezentatoarea Tv a povestit că a fost invitată la o emisiune prezentată de Mihaela Rădulescu. La final, vedeta i-a luat geanta lui Teo și a răsturnat-o în fața publicului, iar ce a urmat de acolo a fost un schimb de replici usturătoare.

„La sfârșitul unei emisiuni, în direct, îmi ia geanta și o întoarce cu fundul în sus. Știam că așa e formatul emisiunii. Previzusem oarecum, scosesem ce putea să compromită… mai ales o dată pe lună, ce poate să aibă o fată în geantă? O „ganteră”!”, a relatat Teo Trandafir.

Vedeta a povestit că în continuare, lucrurile au degenerat, iar ea a simțit nevoia să dea o replică dură.

„Scosesem „gantera”. A fost totul ok. Au fost niște comentarii drăguțe. La final, mă ia ea de umeri (eu eram de trei ori cât ea) și zice: Priviți, stimați telespectatori, ea e deșteaptă și eu sunt frumoasă!,” a mai povestit Teo Trandafir.

La auzul acestor cuvinte, Teo Trandafir, care se lupta cu kilogramele în plus și era departe de a arăta asemănător cu Mihaela Rădulescu, a decis să îi dea o replică pe măsură.

„A ieșit din mine”, a mărturisit Teo Trandafir, la 10 ani de când s-a întâmplat incidentul.

„Da, fetiță, dar ție îți trece!”, a fost replica lui Teo care a lăsat-o mască pe Mihaela Rădulescu.

S- luptat cu Mihaela Rădulescu și Andreea Marin

Vedeta Kanal D a explicat că Mihaela Rădulescu și Andreea Marin erau rivalele sale din televiziune. Pentru că era supraponderală, vedeta a găsit o armă pentru a lupta cu frumusețea și carisma celor două.

„Eu eram cu Mihaela Rădulescu și cu Andreea Marin în aceeași ligă. Eu eram cât ele două la un loc. Și atunci trebuia să mă salvez cumva, pentru că publicul din România aștepta niște frumuseți inteligente”.

Teo a vorbit despre Andreea Marin cu multă admirație, spunând că intelectul a făcut-o să aibă atât de mult succes în televiziune.

„Noi am pornit într-o formulă cam așa: Mihaela Rădulescu, Andreea Marin, era Mircea Radu, cred că Dan Negru și cu mine. Imaginează-ți că eu eram cu Mihaela Rădulescu și cu Andreea Marin în aceeași ligă. Eu eram cât ele două la un loc.

Și atunci trebuia să mă salvez cumva, pentru că publicul din România aștepta niște frumuseți inteligente. Eu eram oarecum inteligentă, dar am găsit această armă, pe care să o folosesc în favoarea mea, pentru că, bun, ‘Teo Trandafir e grasă’, am înțeles! Am stipulat, s-a zis, s-a rostit!”, a explicat prezentatoarea.

