Mihaela Rădulescu, mărturisiri emoționante despre relația cu Felix Baumgartner: „Aceasta ar trebui să fie iubirea la care să țintească fiecare femeie”

Mihaela Rădulescu și-a deschis sufletul pe Instagram, oferind detalii despre relația intensă și plină de provocări cu Felix Baumgartner. După o lungă perioadă de tăcere, vedeta a vorbit despre conflictele cu familia acestuia, care i-au afectat reputația și au provocat momente dificile în viața personală.

Mihaela Rădulescu, mărturisiri emoționante despre povestea de iubire cu Felix Baumgartner

Mihaela Rădulescu rupe tăcerea despre relația cu Felix Baumgartner și confruntările cu familia acestuia. De la decesul sportivului, vedeta a trecut prin clipe dificile, cauzate nu doar de moartea persoanei iubite, ci și de familia acestuia, care i-au făcut viața amară.

„Când viața îți oferă un atlet de extremă sau de înaltă performanță, un pilot de acrobație sau orice alt bărbat cu o slujbă periculoasă, nu primești doar omul, ci întregul pachet. Acești tipi sunt cei mai buni din lume dintr-un motiv și trebuie să-l rezolvi rapid, pentru că nu au timp de pierdut cu probleme «de fete» :).”, a scris Mihaela Rădulescu pe Instagram.

Ea a descris complexitatea relației lor, subliniind că parteneriatul cu Felix nu a fost doar despre iubire, ci despre susținere reciprocă, înțelegere profundă și dedicare totală.

Mihaela Rădulescu a fost mai mult decât iubita lui Felix; ea s-a transformat în pilonul principal al vieții lui, jucând roluri multiple – de la asistentă personală, agent de turism și consilier, până la cea mai bună prietenă.

„Nu iubești doar un tip ca ăsta, ci și lucrezi pentru el, fie susținându-l pe deplin de acasă, crescându-i copiii, înțelegându-i nevoia de liniște acasă și asigurându-te că are cel mai bun motiv să rămână în viață, fie… fiind acolo alături de el, pentru tot ce ar putea avea nevoie, așa cum am fost eu. Lui Felix i-au trebuit două secunde să înțeleagă beneficiul de a mă avea peste tot – aveam libertatea de a-mi face propriul program în funcție de al lui, aveam grație socială și capacitatea de a vorbi cu oricine, în 5 limbi, eram agentul de turism pentru ambele, asistenta lui personală în orice mod posibil (chiar și în afara fișei obișnuite a postului :), eram portarul lui media atunci când era nevoie, copywriter-ul, videograful, negociatorul, consilierul și CEA MAI BUNĂ PRIETENĂ a lui”, a mai scris fosta prezentatoare tv în mediul online.

Vedeta, la fiecare pas alături de Felix

Mihaela Rădulescu a mărturisit că a investit enorm în această relație, oferind dragoste, respect și energia necesară ca Felix să își atingă obiectivele. Totodată, ea a subliniat că relația lor a fost departe de a fi perfectă, fiind marcată de momente tensionate și contradicții, dar tocmai aceste aspecte au întărit conexiunea dintre ei.

„Am gătit pentru el în fiecare casă în care am stat în întreaga lume, i-am spălat și călcat hainele, rămânând tăcută când era concentrat, înveselindu-l când era trist, calmându-l când era furios, admirându-l pentru milioanele de motive pe care le-am descoperit pe parcurs. Nu era doar dragoste, ci și un parteneriat, o prietenie solidă și o potrivire cum puțini oameni găsesc în viață. Nu credeți că totul a fost perfect, ne-am certat, ne-am contrazis în unele lucruri, am fost diferiți în anumite privințe, dar asta ne-a făcut atât de inseparabili – ne-am încrezut unul pe celălalt și ne-am completat unul pe celălalt”, a continuat ea.

Mihaela Rădulescu mărturisește că a trăit adevărata iubire, ea și Felix Baumgartner fiind conectați pe toate planurile.

„I-am oferit dragoste, respect, liniște sufletească și energie pentru a-și face toată treaba cu un zâmbet pe față. Mi-a dat înapoi toate acestea, plus o viață extremă și extravagantă la care alții doar visează. Aceasta este o viață trăită bine pentru amândoi. Aceasta este IUBIREA la care ar trebui să țintească fiecare femeie, dar nu uitați niciodată – trebuie să dai totul, să obții totul. Și învățați și din tragedia mea – aveți întotdeauna un Plan B, dacă sunteți genul nostru – doi oameni îndrăgostiți nebunește, căsătoriți ca la carte (doar că noi înșine am scris cartea). Dacă sunt cel mai mândră de ceva ce am făcut pentru Felix, ar fi… felul în care m-a iubit”, a fost mesajul emoționant transmis de Mihaela Rădulescu pe Instagram.

După decesul sportivului, Mihaela Rădulescu a întâmpinat numeroase dificultăți din partea familiei lui Felix Baumgartner. Ea susține că nu a cerut nimic din averea acestuia, însă a fost nevoită să lupte pentru recuperarea bunurilor personale.

