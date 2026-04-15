Mihaela Rădulescu nu a putut să îndeplinească ultima dorință a lui Felix Baumgartner: „Am luptat ca o leoaică. Asta mă doare cel mai mult”

Mihaela Rădulescu a vorbit despre ultima dorință a lui Felix Baugartner și a făcut dezvăluiri despre ultima dorință a acestuia. Vedeta a explicat că s-a luptat pentru a o îndeplini. Acesta și-a dorit să fie incinerată și să îi fie împrăștiată cenușa pentru a putea „continua să zboare”. Totuși, Mihaela Rădulescu a pierdut orice urmă a moștenirii sale materiale precum medalii, trofee sau echipamentul cu care Felix a intrat în istorie.

De ce nu a putut Mihaela Rădulescu să îndeplinească ultima dorință a lui Felix Baugartner

Mihaela Rădulescu a decis să vorbească despre lucrurile prin care a trecut după moartea lui Felix Baumgartener și i-a acuzat familia că a ignorat ultimele dorințe.

Fosta prezentatoare a vorbit despre cum s-a luptat să împiedice o înmormântare tradițională, pentru că Felix a pus-o să jure că îi va incinera trupul și îi va împrăștia cenușa, pentru ca acesta să continue să zboare.

Ea a mărturisit că o luptă pe care nu a câștigat-o a fost cea cu privire la trofee și toate obiectele dragi ale partenerului său. Mihaela Rădulescu susține că a încercat să respecte testamentul moral al sportivului, însă familia și rudele lui au refuzat categoric.

Vedeta a mărturisit că Felix i-a spus doar ei cele mai intime detalii și dorințe, mai ales cea cu privire la incinerare.

„Asta mă doare cel mai mult – să văd cum nici măcar n-au vrut să mă asculte când am încercat să vă spun că Felix mi-a povestit TOTUL despre cum vrea să fie amintit, am discutat despre toate lucrurile despre care nu a putut vorbi niciodată cu mama lui!

Am luptat ca o leoaică pentru a opri înmormântarea organizată de familie, Felix m-a pus să jur că nu voi lăsa pe nimeni să-l îngroape, voia să continue să zboare, mi-a cerut să-i împrăștii cenușa într-un loc anume… Și am făcut exact ce a vrut. Dar nu pot face prea multe altceva, toate trofeele, medaliile, echipamentul sportiv, nu mai am nimic…”, a scris Mihaela Rădulescu pe Instagram.

A fost acuzată că vrea să profite de averea parașutistului

Mihaela Rădulescu s-a apărat după ce s-a scris în presa tabloidă austriacă despre cum ar vrea să pună mâna pe averea lui Felix Baugartner.

Vedeta a spus că nu a fost interesată niciodată de bani și a acuzat familia sportivului că nu au lăsat-o să intre în casă să își ia bunurile personale și cele două pisici.

„Nu, nu mi s-a permis timp de 8 luni să mă întorc la cele două case ale noastre din Elveția DOAR pentru a salva pisicile noastre drăguțe și nebune și pentru a-mi recupera lucrurile. Am ales ambele case împreună, le-am decorat împreună, am TRĂIT și ne-am IUBIT acolo”, a povestit, printre altele, vedeta.

